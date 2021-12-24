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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.12.2021 15:32
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 400.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.05.2022
Vade (Gün Sayısı) 153
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB52236
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 07.12.2021
Satışa Başlanma Tarihi 10.12.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 24.12.2021
Vade Başlangıç Tarihi 10.12.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
İhraç Fiyatı 0,93348
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.05.2022
Kayıt Tarihi 11.05.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.05.2022

Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 153 gün vadeli 400.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986023


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SASA 47,60 1.616.811.731 % 9,98  
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Cumhuriyet 4.663 4.734 287,00  
Tam 4.614 4.747 258,13  
Yarım 2.230 2.296 124,87  
Çeyrek 1.118 1.148 62,43  
Gümüş.Ons 22,94 23,00 0,07  
Gümüş Gr. 8,60 8,63 0,32  
B. Petrol 76,52 76,52 -0,08  
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