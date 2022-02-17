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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

17.02.2022 14:33
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 2.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.07.2022
Vade (Gün Sayısı) 175
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYB72218
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 24.01.2022
Satışa Başlanma Tarihi 26.01.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 17.02.2022
Vade Başlangıç Tarihi 26.01.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 0,90458
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 20.07.2022
Kayıt Tarihi 19.07.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 20.07.2022

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 175 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 5.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002366


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ISATR 414.862,00 414.862 % 10,00  
UZERB 55,65 1.176.719 % 9,98  
ARMDA 69,75 10.635.728 % 9,93  
DESPC 10,30 18.678.146 % 9,93  
BMSCH 8,10 65.267.416 % 9,91  
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Riyal 3,6213 3,6395 % 0,25  
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Altın Ons 1.885 1.886 13,09  
Altın Gr. 826 826 7,95  
Cumhuriyet 5.484 5.567 72,00  
Tam 5.461 5.598 74,62  
Yarım 2.640 2.708 36,09  
Çeyrek 1.324 1.354 18,05  
Gümüş.Ons 23,64 23,66 0,00  
Gümüş Gr. 10,36 10,37 0,03  
B. Petrol 93,32 93,32 -1,49  
Seans Raporu 15:21
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