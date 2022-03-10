***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 07.09.2022Vade (Gün Sayısı) 196Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFAKYB92216Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.02.2022Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 0,90391Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 07.09.2022Kayıt Tarihi 06.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2022Ek AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 196 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 3.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009057BIST