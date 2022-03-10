***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2022 15:55
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 07.09.2022
Vade (Gün Sayısı) 196
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYB92216
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.02.2022
Satışa Başlanma Tarihi 23.02.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 23.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 0,90391
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 07.09.2022
Kayıt Tarihi 06.09.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 07.09.2022
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 196 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 3.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009057
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