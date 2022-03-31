***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 13.10.2022Vade (Gün Sayısı) 216Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFAKYBE2224Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2022Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 0,89417Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 13.10.2022Kayıt Tarihi 12.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.10.2022Döviz Cinsi TRYİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 216 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014545BIST