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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

31.03.2022 16:32
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 216
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYBE2224
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.03.2022
Satışa Başlanma Tarihi 11.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2022
Vade Başlangıç Tarihi 11.03.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 0,89417
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 13.10.2022
Kayıt Tarihi 12.10.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 13.10.2022
Döviz Cinsi TRY
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 216 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014545


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Tam 6.024 6.174 17,26  
Yarım 2.912 2.987 8,35  
Çeyrek 1.460 1.493 4,17  
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