***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 11.11.2022Vade (Gün Sayısı) 224Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFAKYBK2218Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 28.03.2022Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2022Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 0,89068Kupon Sayısı 0Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 04.06.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 5.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022656BIST