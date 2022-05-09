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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

09.05.2022 14:08
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.03.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 23.12.2022
Vade (Gün Sayısı) 240
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYBA2210
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.04.2022
Satışa Başlanma Tarihi 27.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 09.05.2022
Vade Başlangıç Tarihi 27.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 0,88421
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 04.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 1.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027729


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PNLSN 13,99 84.324.999 % 9,98  
PKENT 229,40 71.317.220 % 9,97  
UFUK 45,88 3.281.190 % 9,97  
ACSEL 46,80 14.969.442 % 9,96  
IMASM 24,12 17.431.645 % 9,94  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 15,2327 15,2372 % 1,01  
Euro 16,0973 16,1138 % 1,08  
Sterlin 18,6943 18,7880 % 0,81  
Frank 15,2498 15,3417 % 0,87  
Riyal 4,0475 4,0678 % 0,95  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.844 1.845 -9,64  
Altın Gr. 903 904 4,28  
Cumhuriyet 6.153 6.247 31,00  
Tam 6.129 6.285 32,86  
Yarım 2.962 3.040 15,90  
Çeyrek 1.486 1.520 7,95  
Gümüş.Ons 21,60 21,63 -0,19  
Gümüş Gr. 10,57 10,59 0,01  
B. Petrol 103 103 -2,99  
Seans Raporu 18:05
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