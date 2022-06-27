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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.06.2022 17:04
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu yasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 315
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYB42310
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.06.2022
Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2022
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 0,84086
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.04.2023
Kayıt Tarihi 21.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2023

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 16.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039469


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