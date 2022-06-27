***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu yasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Türü Finansman BonosuVadesi 24.04.2023Vade (Gün Sayısı) 315Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFAKYB42310Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.06.2022Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 27.06.2022Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 0,84086Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 24.04.2023Kayıt Tarihi 21.04.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.04.2023Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 16.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim 4.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039469BIST