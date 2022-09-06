***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.07.2023Vade (Gün Sayısı) 322Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 20,28Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,81Satış Şekli Halka ArzISIN Kodu TRFAKYB72317Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 24.08.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 24.08.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 0,82828Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.07.2023Kayıt Tarihi 11.07.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.07.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 700.000.000Döviz Cinsi TRYYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı YOKİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YOKDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 16.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırİhraca İlişkin Diğer GelişmelerYOKEk AçıklamalarAktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin 24.08.2022-22.11.2022 tarihleri arasında talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle halka arz edilen 322 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli bonolarının halka arzı 06.09.2022 tarihinde tamamlanmış olup toplam 2946 adet yatırımcıya satış yapılmıştır. İhraç ve halka arz edilen finansman bonolarına ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 05.08.2022 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 18.08.2022 tarihinde Bankamızın www.aktifbank.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahname ayrıca tüm parçaları ile birlikte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arzda, finansman bonolarına ilişkin faiz oranı Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 maddesi uyarınca hesaplanmış ve %22,50-%23,50 getiri ile ve 0,82828 TL – 0,84000 TL satış fiyatı ile halka arz edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 satış sonuçları kap bildirim.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060687BIST