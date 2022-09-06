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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.09.2022 18:20
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş TAKASBANK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 322
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20,28
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,81
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYB72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 0,82828
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.07.2023
Kayıt Tarihi 11.07.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 700.000.000
Döviz Cinsi TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı YOK
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YOK

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 16.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
YOK
Ek Açıklamalar
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin 24.08.2022-22.11.2022 tarihleri arasında talep toplanmaksızın satış yönteminin uygulanması suretiyle halka arz edilen 322 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli bonolarının halka arzı 06.09.2022 tarihinde tamamlanmış olup toplam 2946 adet yatırımcıya satış yapılmıştır. İhraç ve halka arz edilen finansman bonolarına ilişkin bilgileri içeren İhraççı Bilgi Dokümanı 05.08.2022 tarihinde, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ise 18.08.2022 tarihinde Bankamızın www.aktifbank.com.tr adresli internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayımlanmıştır. İzahname ayrıca tüm parçaları ile birlikte Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ve tüm şubelerinde incelemeye açık tutulmuştur. Halka arzda, finansman bonolarına ilişkin faiz oranı Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 maddesi uyarınca hesaplanmış ve %22,50-%23,50 getiri ile ve 0,82828 TL – 0,84000 TL satış fiyatı ile halka arz edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 satış sonuçları kap bildirim.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060687


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BRKO 2,31 4.913.088 % 10,00  
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Cumhuriyet 6.734 6.836 -6,00  
Tam 6.782 6.875 35,00  
Yarım 3.305 3.358 19,00  
Çeyrek 1.657 1.682 10,00  
Gümüş.Ons 18,34 18,37 0,34  
Gümüş Gr. 10,74 10,76 0,19  
B. Petrol 88,58 88,58 -4,25  
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