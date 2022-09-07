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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

07.09.2022 16:28
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni Merkezi Saklamacı Kuruluş alanının değiştirilmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı-Yapılandırılmış Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 700.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.07.2023
Vade (Gün Sayısı) 322
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 20,28
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 23,81
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYB72317
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 24.08.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 24.08.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 0,82828
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.07.2023
Kayıt Tarihi 11.07.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.07.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 700.000.000
Döviz Cinsi TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı YOK
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YOK

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 16.06.2022
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Tam 6.749 6.822 -73,00  
Yarım 3.289 3.335 -33,00  
Çeyrek 1.649 1.667 -20,00  
Gümüş.Ons 18,41 18,44 -0,03  
Gümüş Gr. 10,79 10,80 -0,03  
B. Petrol 88,82 88,82 0,82  
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