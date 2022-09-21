***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
21.09.2022 18:02
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.10.2021
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
17:543.248
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -29,52
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
17:5418,3318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0130
|Açılış
|: 18,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,2884
17:5418,1378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,1165
|Açılış
|: 18,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1022
17:54982,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 2,87
|Açılış
|: 982,88
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler17:52
|ZOREN
|3,96
|968.412.259
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.721.052
|% 10,00
|
|MZHLD
|74,35
|25.930.726
|% 9,99
|
|SMRTG
|51,90
|359.240.492
|% 9,96
|
|BAGFS
|21,86
|116.928.366
|% 9,96
|
|KAPLM
|73,50
|24.140.426
|% -9,98
|
|KZBGY
|32,12
|85.706.796
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|12.740.686
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|208.209.335
|% -9,88
|
|THYAO
|69,65
|4.720.267.308
|% -3,86
|
|ASELS
|31,40
|4.422.498.844
|% 2,08
|
|VAKBN
|8,07
|2.792.910.381
|% -4,27
|
|GARAN
|19,35
|2.644.045.573
|% -3,92
|
|YKBNK
|7,08
|2.403.288.362
|% -1,12
|
|EKGYO
|3,90
|2.235.829.484
|% -2,74
|
|VAKBN
|8,07
|2.792.910.381
|% -4,27
|
|YKBNK
|7,08
|2.403.288.362
|% -1,12
|
|SKBNK
|3,13
|1.097.100.149
|% -9,54
|
|HALKB
|8,05
|2.346.917.279
|% -4,28
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3115
|18,3453
|% 0,14
|
|Euro
|18,1062
|18,1301
|% -0,68
|
|Sterlin
|20,7039
|20,8077
|% -0,34
|
|Frank
|18,9191
|19,0331
|% 0,07
|
|Riyal
|4,8570
|4,8814
|% 0,10
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.666
|1.667
|1,56
|
|Altın Gr.
|983
|983
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.658
|6.759
|14,00
|
|Tam
|6.667
|6.756
|-19,00
|
|Yarım
|3.249
|3.300
|1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.651
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,39
|19,41
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|0,07
|
|B. Petrol
|90,39
|90,39
|-0,23
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde -4.60 oranında düşüşle 2.49 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 205, 553 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 05 kaybederek (% -1.18 ) 3, 521
-
17:56XU100
Endeks 3, 244 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 55, 161.00 milyon TL de
-
17:55PINSU
Yüzde -8.14 oranında düşüşle 8.12 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 930, 061 adet işlem
-
17:52RODRG
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 35.86 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 662 adet işlem