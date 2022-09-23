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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

23.09.2022 15:32
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 3.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 03.02.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYDİ KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 28.03.2024
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 37,94
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,48
Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSAKYB32413
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 30.03.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.03.2024
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 03.02.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000
İhraç Fiyatı 0,72491
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.03.2024
Kayıt Tarihi 27.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.03.2024
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 04.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064912


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Tam 6.644 6.768 6,00  
Yarım 3.230 3.299 -2,00  
Çeyrek 1.620 1.650 0,00  
Gümüş.Ons 18,86 18,89 -0,76  
Gümüş Gr. 11,17 11,18 -0,39  
B. Petrol 86,62 86,62 -3,84  
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