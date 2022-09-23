***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.01.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 3.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 03.02.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYDİ KURULUŞU A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 28.03.2024Vade (Gün Sayısı) 729Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 37,94Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,48Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSAKYB32413Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.02.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 30.03.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.03.2024Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 03.02.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 200.000.000İhraç Fiyatı 0,72491Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 28.03.2024Kayıt Tarihi 27.03.2024 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.03.2024Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 200.000.000Döviz Cinsi TRYDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 04.06.2021 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064912BIST