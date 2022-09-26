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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.09.2022 10:51
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.01.2023
Vade (Gün Sayısı) 105
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 5,96
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,75
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,33
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFAKYB12313
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.08.2022
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 23.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 23.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 23.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 75.000.000
İhraç Fiyatı 0,94367
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.01.2023
Kayıt Tarihi 05.01.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.01.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 75.000.000
Döviz Cinsi TRY

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. (JCR Eurasia Ratings) AA+(Trk) /Stabil 04.06.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065141


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MMCAS 4,52 755.586 % 9,98  
KMPUR 58,00 94.076.636 % 9,95  
BAGFS 26,36 109.642.454 % 9,47  
KONTR 57,70 246.943.025 % 9,18  
DITAS 27,94 11.973.774 % 6,80  
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11:35 Alış Satış %  
Dolar 18,4729 18,4766 % 0,01  
Euro 17,8163 17,8291 % 0,54  
Sterlin 19,9276 20,0275 % 1,34  
Frank 18,6004 18,7124 % 0,51  
Riyal 4,8982 4,9227 % 0,11  
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11:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.636 1.636 13,48  
Altın Gr. 973 973 9,95  
Cumhuriyet 6.609 6.709 -26,00  
Tam 6.611 6.694 15,00  
Yarım 3.216 3.272 4,00  
Çeyrek 1.613 1.634 5,00  
Gümüş.Ons 18,62 18,64 0,28  
Gümüş Gr. 11,06 11,08 0,17  
B. Petrol 84,38 84,38 1,52  
Seans Raporu 11:35
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