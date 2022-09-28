***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Satışın TamamlanmasıYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2022İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 5.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 04.08.2022İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 700.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 700.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 10.08.2023Vade (Gün Sayısı) 329Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 22,50Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,82Satış Şekli Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFAKYB82316Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.09.2022Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 15.09.2022Satışın Tamamlanma Tarihi 28.09.2022Borsada İşlem Görme Durumu EvetVade Başlangıç Tarihi 15.09.2022Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000İhraç Fiyatı 0,83139Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 10.08.2022Kayıt Tarihi 09.08.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 10.08.2022Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 700.000.000Döviz Cinsi TRYYapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı YOKİhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) YOKDerecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?JCR Eurasia Rating AA+(tr)/Stabil görünüm/J1+ (tr) /stabil Görünüm 17.06.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırYeniden YapılandırmaYeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar YOKİhraca İlişkin Diğer GelişmelerYOKEk AçıklamalarBankamızca ihraç ve halka arz edilen 329 gün vadeli 700.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Satış Sonuçları KAP Bildirim.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065696BIST