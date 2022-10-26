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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

26.10.2022 17:10
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Halka Arz Edilen Finansman Bonosu Satış Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.06.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 5.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 04.08.2022

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 500.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 500.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.09.2023
Vade (Gün Sayısı) 357
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Vadeye İsabet Eden (%) 22,0068
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 22,50
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,551884
Satış Şekli Halka Arz
ISIN Kodu TRFAKYB92315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 07.10.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 26.10.2022
Borsada İşlem Görme Durumu Evet
Vade Başlangıç Tarihi 07.10.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000
İhraç Fiyatı 0,81963
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.09.2023
Kayıt Tarihi 28.09.2023 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.09.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 500.000.000
Döviz Cinsi TRY
Yapılandırılmış Borçlanma Aracı Dayanak Varlığı Yok
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Yok

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR Eurasia Rating AA+(tr)/stabil görünüm/J1+(tr)/stabil görünüm 17.06.2022 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Yeniden Yapılandırma
Yeniden Yapılandırmaya İlişkin Açıklamalar Yok

İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Yok
Ek Açıklamalar
Bankamızca ihraç ve halka arz edilen 357 gün vadeli 500.000.000.-TL nominal değerli finansman bonosu satış sonuçlarına ilişkin açıklamalarımız ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 satış sonuçları kap bildirim.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074367


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Yarım 3.237 3.284 -22,00  
Çeyrek 1.623 1.642 -14,00  
Gümüş.Ons 19,50 19,53 -0,07  
Gümüş Gr. 11,63 11,66 -0,07  
B. Petrol 94,97 94,97 1,18  
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