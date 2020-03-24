***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









netim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş., Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Anonim Şirketi, Çalık Petrol Arama Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çedaş Elektrik Dağıtım Yatırımları A.Ş., Çep Petrol Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. , Demircili Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş., Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş., İkideniz Petrol ve Gaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kızılırmak Elektrik Üretim A.Ş., Momentum Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Petrotrans Enerji A.Ş., Sembol Enerji A.Ş., Türkmen'in Altın Asrı Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Yeşilçay Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akılcı Bilişim Çözümleri ve Danışmanlık A.Ş., Tapco Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş., Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.,TCB İnşaat Yatırım A.Ş. Calik Enerji Swiss AG?de Yönetim Kurulu Üyesi. Kosovo Calik Limak Energy SH.A, Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C. ve Kosovo Electricity Supply Company J.S.C. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.14 Bağımsız Üye DeğilMEHMET USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş., Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Arnavutluk, Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Kosova şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., WSBI-World Savings and Retail Banking Institute Brussels/Belçika şirketlerindeYönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye?de Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi Başkanı. Ücretlendirme Komitesi BaşkanıMEHMET ERTUĞRUL GÜRLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Çalık Holding A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş. ve Albtelecom Sh.A şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Gap Pazarlama A.Ş., Çalık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş. ve Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi ÜyesiVEYSEL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üye Denetim Komitesi Üyesi N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı, Aktif Bank Sukuk Varlık A.Ş?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, GAP İnşaat A.Ş. Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeSERDAR SÜMER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Kredi Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Aktif bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş., Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş. ve Attivo Bilişim A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiKEMALEDDİN KOYUNCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi Yedek Üye Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı - Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek ÜyeTARIK BAŞARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiAYŞEGÜL ADACA OĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831791BIST