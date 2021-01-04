***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET ÇALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Çalık Holding A.Ş., Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş., Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Aşağıdaki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi bulunmaktadır. Çalık Holding A.Ş., Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lidya Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çalık Dijital ve Bilişim Hizmetleri A.Ş., Gapyapı İnşaat A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Tura Moda Mağazacılık ve Elektronik Tic. A.Ş., Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., Adacami Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş., Yeşilırmak Elektrik Perakende Satış A.Ş., Atlas Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Tic. A.Ş., Çalık Gaz ve Petrol A.Ş., Aktif Doğal Gaz Ticaret A.Ş., Atayurt İnşaat A.Ş. Çalık Diamond Solar Enerji Elektrik Üretim A.Ş., Çalık Elektrik Dağıtım A.Ş., Çalık Enerji Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık NTF Elektrik Üretim ve Madencilik A.Ş., Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretik Enerjisi Toptan Satış A.Ş., Yeşilçay Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş., Akılcı Bilişim Çözümleri ve Danışmanlık A.Ş., Tapco Petrol Boru Hattı Sanayi ve Ticaret A.Ş., Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş., Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş.,TCB İnşaat Yatırım A.Ş. Calik Enerji Swiss AG?de Yönetim Kurulu Üyesi. Kosovo Calik Limak Energy SH.A, Kosovo Electricity Distribution and Supply Company J.S.C. ve Kosovo Electricity Supply Company J.S.C. şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili 0.14 Bağımsız Üye DeğilMEHMET USTA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği A.Ş., Upt Ödeme Hizmetleri A.Ş., Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Arnavutluk, Banka Kombetare Tregtare (BKT)-Kosova şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., WSBI-World Savings and Retail Banking Institute Brussels/Belçika şirketlerindeYönetim Kurulu Üyesi, DEİK Türkiye?de Türkiye-Arnavutluk İş Konseyi Başkanı Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı. Kredi Komitesi Başkanı. Ücretlendirme Komitesi BaşkanıMEHMET ERTUĞRUL GÜRLER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Çalık Holding A.Ş., Çalık Denim Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş., Başak Yönetim Sistemleri A.Ş., Çalık Finansal Hizmetler A.Ş., Çalık Hava Taşımacılık Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş., Irmak Yönetim Sistemleri A.Ş., Cetel Telekom İletişim San. ve Tic. A.Ş. ve Albtelecom Sh.A şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Gap İnşaat Yatırım ve Dış Tic. A.Ş., Gap Pazarlama A.Ş., Çalık Emlak ve Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Çalık İnşaat A.Ş., Doğu Akdeniz Petrokimya ve Rafineri San. ve Tic. A.Ş. ve Gap Elektrik Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Üyesi. Ücretlendirme Komitesi ÜyesiVEYSEL ŞAHİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek Üye Denetim Komitesi Üyesi N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş'de Yönetim Kurulu Başkanı, GAP İnşaat A.Ş. Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi. Kredi Komitesi Yedek ÜyeSERDAR SÜMER Genel Müdür Kredi Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı,N Kolay Ödeme Kuruluşu A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Upt Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkan Vekili,Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,Echo Bilgi Yönetim Sistemleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,Attivo Bilişim A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,Secom Aktif Güvenlik Yatırım Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Başkanı,Secom Aktif Elektronik Güvenlik Çözümleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı,Alb Telecom SH.A-Arnavutluk-Yönetim Kurulu Üyesi,Banka Kombetare Tregtare/Arnavutluk-Yönetim Kurulu Üyesi Kredi Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiKEMALEDDİN KOYUNCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Kredi Komitesi Yedek Üye Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Yardımcısı - Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üyesi Kredi Komitesi Yedek ÜyeTARIK BAŞARA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Denetim Komitesi Üyesi Bağımsız Üye Denetim Komitesi ÜyesiAYŞEGÜL ADACA OĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi-Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞEGÜL ADACA OĞAN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT BARLAS Hazine Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Genel Müdür Yardımcısı E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Attivo Bilişim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.?de Yönetim Kurulu ÜyesiAHMET ERDAL GÜNCAN Kurumsal Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Emlak Girişim Danışmanlığı Anonim Şirke Halk Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi?nde Yönetim Kurulu Başkanı, İFM İstanbul Finans Merkezi İnşaat Taahhüt A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan VekiliMUZAFFER SUAT UTKU Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi?de Yönetim Kurulu ÜyesiBETÜGÜL TOKER Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi?nde Yönetim Kurulu ÜyesiNALAN AYDIN TÜFEKCİ Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür YardımcısıATİLA YANPAR Finans, Krediler ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 'de Yönetim Kurulu ÜyesiSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviMurat Barlas Hazine Genel Müdür YardımcısıAhmet Erdal Güncan Kurumsal Bankacılık Genel Müdür YardımcısıMuzaffer Suat Utku Finansal Kurumlar Genel Müdür YardımcısıBetügül Toker Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür YardımcısıAtila Yanpar Finans, Krediler ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896737BIST