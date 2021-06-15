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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.06.2021 16:45



***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞEGÜL ADACA OĞAN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT BARLAS Hazine Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Genel Müdür Yardımcısı E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Attivo Bilişim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER SUAT UTKU Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi?de Yönetim Kurulu Üyesi
BETÜGÜL TOKER Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi?nde Yönetim Kurulu Üyesi
KADİR MUSTAFA ÖZTÜRK Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ATİLA YANPAR Finans, Krediler ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942420


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Yarım 1.631 1.673 26,89  
Çeyrek 818 837 13,45  
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Gümüş Gr. 7,58 7,59 -0,00  
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