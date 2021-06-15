***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
15.06.2021 16:45
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
AYŞEGÜL ADACA OĞAN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu Üyesi
MURAT BARLAS Hazine Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Genel Müdür Yardımcısı E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Attivo Bilişim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.?de Yönetim Kurulu Üyesi
MUZAFFER SUAT UTKU Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi?de Yönetim Kurulu Üyesi
BETÜGÜL TOKER Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi?nde Yönetim Kurulu Üyesi
KADİR MUSTAFA ÖZTÜRK Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı
ATİLA YANPAR Finans, Krediler ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942420
BIST
17:591.442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,89
|Açılış
|: 1.451
|
|Önceki Kapanış
|: 1.454
|
1.457
En Düşük
1.432
17:598,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0772
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3950
|
8,5909
En Düşük
8,4510
17:5910,3686
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,1013
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1600
|
10,4215
En Düşük
10,2523
17:59510,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,42
|Açılış
|: 510,62
|
|Önceki Kapanış
|: 508,20
|
515,06
En Düşük
506,11
BIST En Aktif Hisseler17:59
|UZERB
|41,80
|551.984
|% 10,00
|
|MRSHL
|277,20
|4.988.627
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,07
|11.110.359
|% 9,95
|
|TUREX
|10,21
|84.358.480
|% 9,90
|
|BOBET
|6,03
|380.313.721
|% 9,84
|
|BERA
|23,22
|50.324.238
|% -10,00
|
|TKURU
|127,80
|1.704.761
|% -10,00
|
|BAYRK
|10,79
|16.145.641
|% -9,93
|
|KLNMA
|20,14
|184.028
|% -9,93
|
|MERIT
|20,34
|1.092.339
|% -9,92
|
|EKGYO
|2,20
|1.382.915.843
|% 0,92
|
|HALKB
|5,30
|1.336.843.116
|% 4,95
|
|THYAO
|14,49
|1.141.627.721
|% -0,89
|
|GARAN
|8,42
|1.140.991.170
|% 0,72
|
|KRDMD
|7,54
|803.786.710
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,20
|1.382.915.843
|% 0,92
|
|HALKB
|5,30
|1.336.843.116
|% 4,95
|
|YKBNK
|2,25
|565.154.251
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,77
|629.351.074
|% 2,72
|
|IHLGM
|1,25
|173.358.601
|% 3,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5447
|8,5464
|% 0,91
|
|Euro
|10,3617
|10,3686
|% 0,99
|
|Sterlin
|12,0005
|12,0607
|% 0,75
|
|Frank
|9,4690
|9,5261
|% 0,98
|
|Riyal
|2,2718
|2,2831
|% 0,90
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-5,59
|
|Altın Gr.
|511
|511
|2,87
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|63,00
|
|Tam
|3.374
|3.459
|55,59
|
|Yarım
|1.631
|1.673
|26,89
|
|Çeyrek
|818
|837
|13,45
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,00
|
|B. Petrol
|73,70
|73,70
|0,84
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 21 kaybederek (% -0.40 ) 1, 555
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, BERA, TKURU
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, HALKB, THYAO
-
17:59XU100
Endeks 1, 445 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 64 altında . İşlem hacmi 15, 404.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 508, 345 adet işlem