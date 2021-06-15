***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerAYŞEGÜL ADACA OĞAN Genel Müdür Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Sigortayeri Sigorta ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi'nde Yönetim Kurulu ÜyesiMURAT BARLAS Hazine Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Bölüm Başkanı Genel Müdür Yardımcısı E-Post Elektronik Perakende Otomasyon Satış Tic. Anonim Şirketi, E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş., Pavo Teknik Servis Elektrik Elektronik Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi ve Attivo Bilişim A.Ş.?de Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi, N Kolay Ödeme Kuruluşu Anonim Şirketi, Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi ve Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.?de Yönetim Kurulu ÜyesiMUZAFFER SUAT UTKU Finansal Kurumlar Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Grup Başkanı Genel Müdür Yardımcısı Upt Ödeme Hizmetleri Anonim Şirketi?de Yönetim Kurulu ÜyesiBETÜGÜL TOKER Perakende Dijital ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı E-Kent Geçiş Sistemleri ve Biletleme Teknolojileri A.Ş. ile Sigortayeri Sigorta Ve Reasürans Brokerliği Anonim Şirketi?nde Yönetim Kurulu ÜyesiKADİR MUSTAFA ÖZTÜRK Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı BankacıATİLA YANPAR Finans, Krediler ve Sermaye Piyasaları Genel Müdür Yardımcısı Bankacı Genel Müdür Yardımcısı Aktifbank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş 'de Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942420BIST