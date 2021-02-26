***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
26.02.2021 21:47
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/02/2021
Karar Sayısı
4203
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II- 14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu tarafımızca incelenmiş olup
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ile Bağımsız Denetim Raporu'nun Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Kemaleddin Koyuncu
Ayşegül Adaca Oğan
Atila Yanpar
Denetim Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913673
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
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|Açılış
|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4854
En Düşük
7,3038
18:058,9813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0249
|Açılış
|: 8,9750
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
18:05412,47
En Yüksek
|Değişim
|: -1,45%
|| -6,07
|Açılış
|: 412,47
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
409,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4195
|7,4252
|% 0,99
|
|Euro
|8,9648
|8,9813
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3207
|10,3725
|% 0,51
|
|Frank
|8,1300
|8,1790
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9735
|1,9834
|% 0,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.729
|-41,06
|
|Altın Gr.
|413
|413
|-5,94
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,40
|26,43
|-0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,16
|
|B. Petrol
|64,47
|64,47
|-1,65
|