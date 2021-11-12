Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
canlı borsa banner
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.11.2021 19:41
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2021
Karar Sayısı
4488
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

    
 
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN  SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN  ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE  SORUMLULUK BEYANI
 
 
 
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
 - Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
 - Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
Saygılarımızla,      
 
 
    Kemaleddin Koyuncu
    Ayşegül Adaca Oğan
    Atila Yanpar

    Denetim Komitesi Üyesi
    Genel Müdür
    Genel Müdür Yardımcısı

                            
 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977527


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.639
Değişim :  0,83% |  13,44
Açılış :  1.631  
Önceki Kapanış :  1.625  
En Yüksek
1.643 En Düşük
1.631
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TACTR 27,50 2.948.890 % 10,00  
PRKAB 35,48 229.436.939 % 9,98  
DOBUR 112,50 47.147.288 % 9,97  
OYLUM 9,73 41.279.870 % 9,94  
HEDEF 3,55 52.996.272 % 9,91  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,9734 9,9783 % 0,76  
Euro 11,4209 11,4287 % 0,69  
Sterlin 13,3309 13,3977 % 1,01  
Frank 10,7872 10,8522 % 0,78  
Riyal 2,6506 2,6638 % 0,66  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.862 1.862 -0,87  
Altın Gr. 598 598 4,61  
Cumhuriyet 3.924 3.983 -9,00  
Tam 3.906 4.004 -7,45  
Yarım 1.888 1.937 -3,60  
Çeyrek 947 968 -1,80  
Gümüş.Ons 25,21 25,24 0,00  
Gümüş Gr. 8,09 8,10 0,07  
B. Petrol 82,50 82,50 -0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru