***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.11.2021 19:41
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/11/2021
Karar Sayısı
4488
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2021-30.09.2021 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu'nun Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Kemaleddin Koyuncu
Ayşegül Adaca Oğan
Atila Yanpar
Denetim Komitesi Üyesi
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977527
BIST
18:051.639
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|Değişim
|: 0,83%
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|
|PRKAB
|35,48
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|% 9,98
|
|DOBUR
|112,50
|47.147.288
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|41.279.870
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|52.996.272
|% 9,91
|
|KZBGY
|32,02
|46.035.400
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|263.338.926
|% -9,95
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,38
|101.280.509
|% -7,75
|
|PENTA
|195,30
|15.385.220
|% -6,91
|
|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
|
|GARAN
|10,58
|1.983.164.246
|% -0,19
|
|THYAO
|17,82
|1.472.293.108
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,51
|823.744.329
|% 1,21
|
|SISE
|9,56
|735.701.571
|% 0,95
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|PETKM
|7,65
|3.229.728.857
|% 0,00
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|ODAS
|1,54
|533.036.954
|% 1,99
|
|ADESE
|1,22
|433.723.560
|% -9,63
|
|SKBNK
|1,15
|289.037.735
|% 4,55
|
|YKBNK
|3,09
|642.868.972
|% 0,32
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|9,9734
|9,9783
|% 0,76
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|Euro
|11,4209
|11,4287
|% 0,69
|
|Sterlin
|13,3309
|13,3977
|% 1,01
|
|Frank
|10,7872
|10,8522
|% 0,78
|
|Riyal
|2,6506
|2,6638
|% 0,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-0,87
|
|Altın Gr.
|598
|598
|4,61
|
|Cumhuriyet
|3.924
|3.983
|-9,00
|
|Tam
|3.906
|4.004
|-7,45
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|-3,60
|
|Çeyrek
|947
|968
|-1,80
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|Gümüş.Ons
|25,21
|25,24
|0,00
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|Gümüş Gr.
|8,09
|8,10
|0,07
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|B. Petrol
|82,50
|82,50
|-0,37
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