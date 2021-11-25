***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
25.11.2021 14:06
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında ihraç edilecek tahvillere ilişkin tertip ihraç belgeleri ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979586
BIST
14:141.816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
14:1412,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,1559
|Açılış
|: 12,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
14:1413,5308
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2011
|Açılış
|: 13,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
14:14696,54
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 13,01
|Açılış
|: 696,54
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler14:14
|TUCLK
|17,60
|16.582.571
|% 10,00
|
|TRILC
|11,88
|245.293.426
|% 10,00
|
|YEOTK
|55,55
|80.697.681
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|317.896
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|781.033
|% 10,00
|
|IDEAS
|37,26
|26.269.417
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|2.395.420
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.109.013
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,47
|447.213.258
|% -9,12
|
|DITAS
|25,18
|75.439.190
|% -8,24
|
|PETKM
|7,67
|1.706.378.878
|% -3,40
|
|SASA
|39,74
|1.668.436.853
|% 3,38
|
|ASELS
|21,78
|1.197.600.373
|% 3,71
|
|GARAN
|11,76
|943.653.317
|% -0,59
|
|KRDMD
|8,70
|843.012.711
|% -0,91
|
|PETKM
|7,67
|1.706.378.878
|% -3,40
|
|YKBNK
|3,44
|471.143.885
|% -0,86
|
|ODAS
|1,60
|165.627.723
|% 0,63
|
|KRDMD
|8,70
|843.012.711
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,23
|202.162.921
|% 0,45
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0123
|12,0435
|% 1,31
|
|Euro
|13,4877
|13,5308
|% 1,51
|
|Sterlin
|16,0609
|16,1415
|% 1,65
|
|Frank
|12,8994
|12,9771
|% 1,74
|
|Riyal
|3,2142
|3,2304
|% 1,74
|
|14:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|2,66
|
|Altın Gr.
|696
|697
|13,01
|
|Cumhuriyet
|4.568
|4.637
|27,00
|
|Tam
|4.562
|4.678
|31,24
|
|Yarım
|2.205
|2.263
|15,11
|
|Çeyrek
|1.106
|1.132
|7,55
|
|Gümüş.Ons
|23,63
|23,66
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,18
|9,20
|0,19
|
|B. Petrol
|82,18
|82,18
|-0,07
|