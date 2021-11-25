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***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi

25.11.2021 14:06
***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi


***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )

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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Bankamızca yurt dışında ihraç edilecek tahvillere ilişkin tertip  ihraç belgeleri ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979586


BIST
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BIST En Aktif Hisseler14:14
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 16.582.571 % 10,00  
TRILC 11,88 245.293.426 % 10,00  
YEOTK 55,55 80.697.681 % 10,00  
UZERB 33,88 317.896 % 10,00  
BALAT 8,80 781.033 % 10,00  
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14:14 Alış Satış %  
Dolar 12,0123 12,0435 % 1,31  
Euro 13,4877 13,5308 % 1,51  
Sterlin 16,0609 16,1415 % 1,65  
Frank 12,8994 12,9771 % 1,74  
Riyal 3,2142 3,2304 % 1,74  
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14:14 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.791 2,66  
Altın Gr. 696 697 13,01  
Cumhuriyet 4.568 4.637 27,00  
Tam 4.562 4.678 31,24  
Yarım 2.205 2.263 15,11  
Çeyrek 1.106 1.132 7,55  
Gümüş.Ons 23,63 23,66 0,11  
Gümüş Gr. 9,18 9,20 0,19  
B. Petrol 82,18 82,18 -0,07  
Seans Raporu 14:14
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