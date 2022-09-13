***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızca yurt dışında ihraç edilecek tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062661BIST