***AFB* *AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
13.09.2022 15:29
***AFB******AKTIF*** AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızca yurt dışında ihraç edilecek tahvillere ilişkin tertip ihraç belgesi ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062661
BIST
16:003.587
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -62,56
|Açılış
|: 3.684
|
|Önceki Kapanış
|: 3.649
|
3.715
En Düşük
3.568
16:0018,2545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0394
|Açılış
|: 18,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2950
|
18,2633
En Düşük
18,2119
16:0018,2792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,1695
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,5908
En Düşük
18,2651
16:001.000,10
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -10,82
|Açılış
|: 1.000,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.010,92
|
1.016,17
En Düşük
999,65
BIST En Aktif Hisseler15:56
|ROYAL
|6,93
|2.224.495
|% 10,00
|
|NTHOL
|13,53
|147.932.373
|% 10,00
|
|HKTM
|42,72
|71.776.593
|% 9,99
|
|RODRG
|36,54
|2.439.118
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|816.425
|% 9,99
|
|UTPYA
|23,76
|1.219.730
|% -10,00
|
|ASUZU
|264,90
|64.350.303
|% -9,99
|
|ATSYH
|157,20
|15.926.875
|% -9,97
|
|KLNMA
|20,68
|5.173.731
|% -9,93
|
|BJKAS
|6,33
|176.342.267
|% -9,83
|
|AKBNK
|18,19
|11.150.316.730
|% 3,88
|
|YKBNK
|9,35
|10.447.452.432
|% -3,51
|
|ISCTR
|11,93
|9.322.481.405
|% -4,94
|
|THYAO
|75,40
|8.112.881.506
|% 0,60
|
|EREGL
|32,62
|6.819.472.817
|% -2,34
|
|YKBNK
|9,35
|10.447.452.432
|% -3,51
|
|EKGYO
|4,86
|4.885.041.045
|% -9,16
|
|ISCTR
|11,93
|9.322.481.405
|% -4,94
|
|AKBNK
|18,19
|11.150.316.730
|% 3,88
|
|KRDMD
|15,86
|5.456.215.043
|% 3,59
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2501
|18,2542
|% 0,21
|
|Euro
|18,2830
|18,2889
|% -0,87
|
|Sterlin
|21,0552
|21,1608
|% -0,84
|
|Frank
|18,9625
|19,0768
|% -0,38
|
|Riyal
|4,8432
|4,8675
|% 0,14
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-18,76
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-7,11
|
|Cumhuriyet
|6.740
|6.842
|-30,00
|
|Tam
|6.761
|6.827
|-29,00
|
|Yarım
|3.294
|3.338
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.668
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,56
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,22
|94,22
|0,22
|
Seans Raporu
15:56
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16:11TSPOR
Yüzde -7.45 oranında düşüşle 4.72 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 676, 081 adet işlem
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16:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, TCELL, ISCTR
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16:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 99 kaybederek (% -0.79 ) 3, 244
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16:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, VAKBN, COSMO, VAKFN, HKTM, PAGYO, FRIGO, ROYAL, GARAN, RODRG
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16:10
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ATSYH, KLNMA, UTPYA, ASUZU, BRMEN