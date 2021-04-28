***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.04.2021 15:58
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2021-31.12.2021
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
23.03.2021
Tescil Tarihi
22.04.2021
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
28.04.2021-10318
Açıklamalar
23.03.2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantımızda
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmiştir. Bu husus İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 22.04.2021 tarihinde tescil edilmiş olup, 28.04.2021 tarih ve 10318 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931762
BIST
15:571.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -5,02
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.395
En Düşük
1.384
15:578,1990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
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|Açılış
|: 8,1300
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,2452
En Düşük
8,1552
15:579,9016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
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|Açılış
|: 9,8050
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|Önceki Kapanış
|: 9,8700
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9,9649
En Düşük
9,8553
15:57465,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -3,63
|Açılış
|: 465,45
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler15:55
|UFUK
|19,03
|222.975
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|2.906.883
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.758.860
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
|
|DESA
|15,16
|10.668.034
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.030.444
|% -9,78
|
|PENGD
|3,60
|48.474.174
|% -8,16
|
|KRSTL
|2,18
|3.398.298
|% -8,02
|
|EREGL
|19,36
|664.293.696
|% -0,46
|
|KRDMD
|7,22
|557.164.615
|% 1,55
|
|GARAN
|7,13
|548.796.475
|% 0,14
|
|PETKM
|6,47
|505.815.817
|% -0,77
|
|THYAO
|11,97
|455.904.727
|% 0,34
|
|YKBNK
|2,09
|262.905.373
|% 0,48
|
|GWIND
|4,92
|416.510.010
|% -6,29
|
|PETKM
|6,47
|505.815.817
|% -0,77
|
|KRDMD
|7,22
|557.164.615
|% 1,55
|
|GARAN
|7,13
|548.796.475
|% 0,14
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1937
|8,1990
|% -0,07
|
|Euro
|9,8962
|9,9016
|% -0,32
|
|Sterlin
|11,2871
|11,3437
|% -0,87
|
|Frank
|8,8868
|8,9403
|% -0,72
|
|Riyal
|2,1704
|2,1813
|% -0,58
|
|15:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-9,33
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-5,12
|
|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-47,00
|
|Tam
|3.044
|3.120
|-49,50
|
|Yarım
|1.471
|1.509
|-23,95
|
|Çeyrek
|738
|755
|-11,97
|
|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,13
|
|B. Petrol
|66,34
|66,34
|0,47
|