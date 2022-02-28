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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

28.02.2022 17:25
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
-
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Denetimden Sorumlu Komitenin 28 Şubat 2022 tarihli raporu doğrultusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 faaliyet dönemindeki finansal raporların ve faaliyet raporunun denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, İstanbul'da yerleşik PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak görevlendirilmesi hususunun 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesine karar verilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005132


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