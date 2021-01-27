***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında- Kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 450.000.000.-(dörtyüzellimilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 800.000.000.-(sekizyüzmilyon) TL olarak belirlenmesi- Yönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınmasıamacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 11'inci maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınması koşuluyla, ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905084BIST