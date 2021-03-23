***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
23.03.2021 20:14
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.01.2021-18.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru 10.02.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapmış olduğumuz başvuru ise 17.02.2021 tarihinde olumlu karşılanmıştır.
Ekte yer alan Esas Sözleşme tadil tasarısı 23.03.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920053
BIST
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En Düşük
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|BRMEN
|2,97
|761.380
|% 10,00
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|AVOD
|9,35
|436.712.338
|% 10,00
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|KENT
|341,00
|3.055.905
|% 10,00
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|ISBIR
|7.920,00
|8.295.949
|% 10,00
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|VAKKO
|16,29
|10.479.764
|% 9,99
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|MERIT
|230,90
|2.578.229
|% -9,98
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|AKBNK
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|2.040.683.856
|% -9,94
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|GARAN
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|10.183.507.258
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|56.907.514
|% -9,81
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|GSRAY
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|554.276.670
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|GARAN
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|% -9,90
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|FROTO
|209,50
|2.599.018.186
|% 1,90
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|EREGL
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|2.078.695.209
|% 4,69
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|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
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|KOZAL
|115,60
|1.320.071.371
|% 5,28
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|GARAN
|7,19
|10.183.507.258
|% -9,90
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|AKBNK
|4,80
|2.040.683.856
|% -9,94
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|YKBNK
|2,19
|806.656.591
|% -8,37
|
|EKGYO
|1,85
|570.111.397
|% -2,12
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|TSKB
|1,38
|424.283.974
|% -6,12
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|7,9229
|7,9273
|% 1,87
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|Euro
|9,4256
|9,4655
|% 2,23
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|Sterlin
|10,8510
|10,9054
|% 1,09
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|Frank
|8,4351
|8,4859
|% 0,70
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|Riyal
|2,1023
|2,1129
|% 1,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.727
|1.728
|-11,59
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|Altın Gr.
|439
|439
|5,29
|
|Cumhuriyet
|2.905
|2.949
|14,00
|
|Tam
|2.889
|2.964
|10,74
|
|Yarım
|1.396
|1.434
|5,20
|
|Çeyrek
|700
|717
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|25,07
|25,11
|-0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,05
|
|B. Petrol
|60,83
|60,83
|-3,79
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