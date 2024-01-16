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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

16.01.2024 19:03
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne, tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240947


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