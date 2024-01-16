***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
16.01.2024 19:03
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 16 Ocak 2024 tarihli kararıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 24 numaralı maddesinde yapılması planlanan değişikliklere ilişkin hazırlanan tadil metninin kabulüne, tadil metni için gerekli izin ve onayların alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben ekli tadil metninin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240947
BIST
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18:058.032
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -11,85
|Açılış
|: 8.063
|
|Önceki Kapanış
|: 8.044
|
7.995
En Yüksek
8.090
18:0530,1050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0418
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1100
|
30,3207
En Düşük
29,9740
18:0532,7452
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,2226
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,4453
En Düşük
32,6653
18:051.962,99
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -24,81
|Açılış
|: 1.962,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.987,80
|
1.997,97
En Düşük
1.960,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAMAT
|56,10
|292.593.222
|% 10,00
|
|CATES
|63,25
|1.365.145.953
|% 10,00
|
|KBORU
|77,55
|840.126.176
|% 10,00
|
|SAFKR
|39,62
|44.019.773
|% 9,99
|
|KAPLM
|99,10
|26.125.915
|% 9,99
|
|EKOS
|54,50
|1.797.647.753
|% -7,47
|
|DESPC
|33,98
|17.917.704
|% -6,75
|
|ISBTR
|499.000,00
|4.383.030
|% -6,63
|
|MEKAG
|66,35
|293.046.833
|% -6,15
|
|KARYE
|26,50
|73.056.092
|% -5,63
|
|THYAO
|249,80
|6.848.855.251
|% -1,36
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|AKBNK
|41,80
|4.089.113.430
|% -3,20
|
|EREGL
|44,30
|3.684.819.023
|% 0,54
|
|TUPRS
|143,20
|3.492.592.381
|% 1,63
|
|EKGYO
|8,39
|1.503.400.372
|% 1,45
|
|ISCTR
|25,20
|4.502.086.788
|% 0,00
|
|SKBNK
|5,20
|793.076.062
|% 7,22
|
|YKBNK
|22,26
|3.386.179.085
|% -0,71
|
|ODAS
|8,44
|1.264.965.936
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0987
|30,1050
|% 0,14
|
|Euro
|32,7350
|32,7452
|% -0,68
|
|Sterlin
|37,9372
|38,1275
|% -0,54
|
|Frank
|34,8019
|35,0116
|% -0,49
|
|Riyal
|8,0038
|8,0440
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,86
|22,89
|% 0,66
|
|Platin
|895,97
|901,48
|% 0,66
|
|Paladyum
|935,57
|942,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,06
|78,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.026,31
|2.026,65
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EKOS
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17:58YGYO
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 4.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 051, 704 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -46, 52 kaybederek (% -0.65 ) 7, 093
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULAS, ERSU, YAYLA, KBORU, CATES, MEGMT, BRKSN, SAMAT, KAPLM, DARDL
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17:57
KAPLM, BAYRK, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında