***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
07.02.2024 19:16
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.01.2024-22.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Esas Sözleşmesinin 24 numaralı maddesinin değiştirilmesi için 22.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Uygun görüş verilen tadil metninin nihai hali ektedir. Bu doğrultuda Esas sözleşme değişikliği izni alınmak üzere T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklik, alınan izinler çerçevesinde yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247807
BIST
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18:058.843
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -26,13
|Açılış
|: 8.912
|
|Önceki Kapanış
|: 8.869
|
8.843
En Yüksek
8.940
18:0530,5997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0474
|Açılış
|: 30,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6400
|
30,6031
En Düşük
30,4063
18:0532,9787
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0839
|Açılış
|: 33,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,0299
En Düşük
32,7190
18:052.006,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,52
|Açılış
|: 2.006,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.999,81
|
2.011,27
En Düşük
1.990,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IMASM
|15,40
|308.211.888
|% 10,00
|
|EUPWR
|200,20
|2.358.405.038
|% 10,00
|
|MERKO
|12,21
|88.013.947
|% 10,00
|
|SMRTG
|71,55
|1.367.134.906
|% 9,99
|
|AVHOL
|56,70
|143.340.977
|% 9,99
|
|KRGYO
|35,36
|206.973.874
|% -9,98
|
|DOFER
|49,56
|697.593.804
|% -9,97
|
|KTLEV
|82,75
|162.986.512
|% -8,51
|
|DIRIT
|16,08
|6.862.961
|% -7,80
|
|BORLS
|39,92
|380.009.377
|% -7,64
|
|THYAO
|286,00
|8.642.863.705
|% -1,72
|
|EREGL
|45,02
|7.266.452.167
|% 1,86
|
|TUPRS
|154,30
|5.484.213.327
|% -0,13
|
|ASTOR
|128,00
|5.336.242.837
|% 2,81
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|TSPOR
|1,65
|595.022.792
|% -0,60
|
|ZOREN
|4,98
|1.776.866.279
|% -0,40
|
|AKFGY
|2,24
|527.269.836
|% 2,28
|
|PETKM
|23,58
|5.236.855.836
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,30
|1.876.152.918
|% -1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5927
|30,5997
|% 0,16
|
|Euro
|32,9692
|32,9787
|% 0,26
|
|Sterlin
|38,4987
|38,6918
|% 0,29
|
|Frank
|34,9122
|35,1225
|% -0,24
|
|Riyal
|8,1386
|8,1794
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,36
|22,38
|% 0,66
|
|Platin
|881,76
|883,37
|% 0,66
|
|Paladyum
|898,05
|902,50
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,00
|79,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.039,44
|2.039,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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