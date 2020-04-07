***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olup, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 31/12/2019 07/01/2020 9988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835725BIST