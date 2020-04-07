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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme

07.04.2020 13:52
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***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

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Açıklamalar

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olup, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/12/2019 07/01/2020 9988



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835725


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