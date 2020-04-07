***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
07.04.2020 13:52
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOK
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin kayıtlı sermaye ile ilgili 6. maddesine ilişkin değişiklik tasarısı, 18.12.2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olup, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 31/12/2019 07/01/2020 9988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835725
BIST
15:4794.507
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 2.435,55
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.575
En Düşük
93.174
15:476,7410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0399
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
15:477,3536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0350
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3708
En Düşük
7,2810
15:47359,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,58
|Açılış
|: 359,42
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|153.609.783
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.284.685
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|6.033.403
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|240.341
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|23.726
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,34
|110.747
|% -10,00
|
|UZERB
|2,68
|174.760
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|502.605
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,49
|138.965
|% -9,26
|
|SERVE
|1,73
|133.581
|% -6,49
|
|GARAN
|8,01
|736.050.955
|% 3,22
|
|THYAO
|9,51
|650.247.996
|% 3,71
|
|ASELS
|24,12
|482.233.002
|% 1,77
|
|SASA
|9,78
|457.183.239
|% 5,62
|
|PETKM
|3,50
|433.560.044
|% 1,45
|
|YKBNK
|1,93
|300.288.870
|% 3,21
|
|PETKM
|3,50
|433.560.044
|% 1,45
|
|IHLGM
|1,09
|103.824.717
|% 2,83
|
|GARAN
|8,01
|736.050.955
|% 3,22
|
|ISFIN
|3,07
|270.568.558
|% 4,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3063
|8,3479
|% 0,53
|
|Frank
|6,9076
|6,9492
|% 0,17
|
|Riyal
|1,7855
|1,7944
|% -0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.660
|1.661
|-1,07
|
|Altın Gr.
|360
|360
|-1,88
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,27
|15,31
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,30
|3,31
|0,04
|
|B. Petrol
|33,80
|33,80
|0,75
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