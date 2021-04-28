***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme
28.04.2021 15:57
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 22 Nisan 2021 tarihinde tescil,edilmiş olup, 28.04.2021 tarih ve 10318 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.
Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 22/04/2021 28/04/2021 10318
11 22/04/2021 28/04/2021 10318
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931761
BIST
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|SONME
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|2.896.101
|% 9,98
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|UZERB
|45,64
|382.098
|% 9,98
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|INTEM
|42,14
|3.758.860
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|AYCES
|65,05
|3.715.218
|% 9,97
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|DESA
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|10.652.526
|% -9,98
|
|KERVN
|0,73
|783.525
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|ATLAS
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|
|GWIND
|4,80
|382.193.819
|% -8,57
|
|PENGD
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|% -7,65
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|EREGL
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|% 0,31
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|KRDMD
|7,27
|533.904.614
|% 2,25
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|GARAN
|7,15
|532.730.140
|% 0,42
|
|PETKM
|6,47
|498.752.717
|% -0,77
|
|THYAO
|11,95
|440.953.201
|% 0,17
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|YKBNK
|2,10
|260.454.087
|% 0,96
|
|GWIND
|4,80
|382.193.819
|% -8,57
|
|PETKM
|6,47
|498.752.717
|% -0,77
|
|GARAN
|7,15
|532.730.140
|% 0,42
|
|KRDMD
|7,27
|533.904.614
|% 2,25
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,1797
|8,1852
|% -0,24
|
|Euro
|9,8779
|9,8830
|% -0,50
|
|Sterlin
|11,3071
|11,3638
|% -0,70
|
|Frank
|8,8946
|8,9482
|% -0,63
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|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% -0,47
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|15:43
|Alış
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|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-9,33
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|Altın Gr.
|464
|464
|-5,12
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|Cumhuriyet
|3.059
|3.105
|-47,00
|
|Tam
|3.044
|3.120
|-49,50
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|Yarım
|1.471
|1.509
|-23,95
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|Çeyrek
|738
|755
|-11,97
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|Gümüş.Ons
|25,93
|25,96
|-0,32
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|Gümüş Gr.
|6,80
|6,81
|-0,13
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|B. Petrol
|66,34
|66,34
|0,47
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