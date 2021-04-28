***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 23 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinde yapılması kararlaştırılan değişikliklere ilişkin karar 22 Nisan 2021 tarihinde tescil,edilmiş olup, 28.04.2021 tarih ve 10318 sayılı Ticaret sicil gazetesinde yayımlanmıştır.Şirketimizin Güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 22/04/2021 28/04/2021 1031811 22/04/2021 28/04/2021 10318http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931761BIST