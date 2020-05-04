***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083Transferler3.922.964 -3.922.964Dönem Karı (Zararı)-14.461.419 -14.461.419 -14.461.419Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.896 -10.896 -10.896Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.433.384 6.320.169 110.015.040 -14.461.419 218.241.768 218.241.768Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Transferler-61.002.977 61.002.977Dönem Karı (Zararı)-11.967.781 -11.967.781 -11.967.781Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-45.651 -45.651 -45.651Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.484.731 6.320.169 49.012.063 -11.967.781 159.681.082 159.681.082Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI12.336.118 10.772.874Dönem Karı (Zararı)-11.967.781 -14.461.419Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-11.967.781 -14.461.419Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler18.305.199 16.871.163Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7.612.919 7.581.201Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler46.158 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 8.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 38.158 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler505.841 1.782.392Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 565.361 607.571Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a -63.986 -5.428Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4.466 1.180.249Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler16.104.090 19.154.571Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -30.891 -284.670Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 16.251.247 19.134.012Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-116.266 374.839Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -69.610Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -4.104.162 -6.152.718Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.859.647 -5.494.283Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -1.859.647 -5.494.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler6.237.325 8.566.519Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.420.224 11.941.033İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)4.420.224 11.941.033Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-11.644.155 -18.619.197Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.252.949 18.704.715İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.252.949 18.704.715Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.791.693 -3.460.032Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-9.392.838 -5.479.938Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)3.601.145 2.019.906Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları12.574.743 10.976.263Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -195.341 -17.400Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-4.892 -43.710Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -38.392 -142.279YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI1.402.299 5.655.119Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.900.000 5.661.501Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 1.900.000 5.661.501Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-497.701 -6.382Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -497.701 -6.382Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-19.220.310 -24.497.043Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5.900.000 71.500.000Kredilerden Nakit Girişleri5.900.000 71.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.090.909 -80.590.909Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-9.090.909 -80.590.909Ödenen Faiz-16.060.292 -15.644.079Alınan Faiz30.891 237.945YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.481.893 -8.069.050Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-5.481.893 -8.069.050DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.704.011 18.748.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 222.118 10.679.807Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 222.118 5.704.011Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar28.757.892 33.186.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 3.488.115 7.579.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 25.269.777 25.606.431Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 22.726.232 11.120.235Peşin Ödenmiş Giderler3.965.306 336.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 3.965.306 336.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17a 108.132 103.240Diğer Dönen Varlıklar16.014.983 15.946.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 16.014.983 15.946.483ARA TOPLAM71.794.663 66.396.581Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 129.889 131.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR71.924.552 66.528.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar508.005.253 514.812.202Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri23.026.853 23.507.986Binalar164.130.540 165.216.696Tesis, Makine ve Cihazlar308.971.948 314.482.385Taşıtlar295.678 313.889Mobilya ve Demirbaşlar1.179.839 1.241.521Yapılmakta Olan Yatırımlar928.894 578.224Kullanım Hakkı Varlıkları10 6.453.228 6.716.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar131.927 177.090Bilgisayar Yazılımları119.791 164.959Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.136 12.131Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 41.800.620 37.683.582Diğer Duran Varlıklar28.002.450 22.306.922İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 28.002.450 22.306.922TOPLAM DURAN VARLIKLAR584.488.059 581.790.711TOPLAM VARLIKLAR656.412.611 648.319.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar172.111.533 166.612.789İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar172.111.533 166.612.789Banka Kredileri5 172.111.533 166.612.789İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri5 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları98.452.690 99.222.095İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları50.633.529 50.642.812Banka Kredileri5 50.633.529 50.642.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.819.161 48.579.283Banka Kredileri5 47.819.161 48.579.283Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar46.734.854 27.598.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 13.056.998 8.860.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 33.677.856 18.737.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.273.210 789.856Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.025.567 1.613.738İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 3.025.567 1.613.738Kısa Vadeli Karşılıklar2.143.507 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 2.143.507 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler974.062 472.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 974.062 472.968ARA TOPLAM324.715.423 297.312.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER324.715.423 297.312.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar166.762.720 174.492.013İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar111.272.023 111.322.189Banka Kredileri5 111.272.023 111.322.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar55.490.697 63.169.824Banka Kredileri5 48.642.827 56.624.592Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 6.847.870 6.545.232Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.253.386 4.820.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 4.410.638 3.982.091Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 842.748 838.282Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER172.016.106 179.312.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER496.731.529 476.624.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar159.681.082 171.694.514Ödenmiş Sermaye18 100.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 1.069.284 1.069.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.484.731 -1.439.080Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.484.731 -1.439.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.484.731 -1.439.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.012.063 110.015.040Net Dönem Karı veya Zararı-11.967.781 -61.002.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR159.681.082 171.694.514TOPLAM KAYNAKLAR656.412.611 648.319.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 43.598.273 26.718.177Satışların Maliyeti19 -43.667.863 -31.342.916TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-69.590 -4.624.739Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)-69.590 -4.624.739Genel Yönetim Giderleri-1.853.621 -1.607.450Pazarlama Giderleri-360.410 -243.682Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 928.005 159.701Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -43.031 -579.291ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-1.398.647 -6.895.461Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 1.859.647 5.494.283FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)461.000 -1.401.178Finansman Gelirleri22a 30.891 284.670Finansman Giderleri22b -16.563.834 -19.497.629SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-16.071.943 -20.614.137Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.104.162 6.152.718Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b 4.104.162 6.152.718SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-11.967.781 -14.461.419DÖNEM KARI (ZARARI)-11.967.781 -14.461.419Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-11.967.781 -14.461.419Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,12000000 -0,14000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-45.651 -10.896Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -58.527 -13.969Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler12.876 3.073Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 12.876 3.073Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-45.651 -10.896TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.013.432 -14.472.315Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-12.013.432 -14.472.315http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/842445BIST