***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 3.922.964 -3.922.964 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-29.545.917 -29.545.917 -29.545.917Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)152.485 152.485 152.485Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.270.003 6.320.169 110.015.040 -29.545.917 203.320.651 203.320.651Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -61.002.977 61.002.977 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-8.076.774 -8.076.774 -8.076.774Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-77.578 -77.578 -77.578Sermaye Arttırımı300.000.000 300.000.000 300.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487 2.133.487Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.516.658 6.320.169 49.012.063 -8.076.774 465.673.649 465.673.649Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI23.061.047 1.994.010Dönem Karı (Zararı)-8.076.774 -29.545.917Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.076.774 -29.545.917Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.295.775 30.591.356Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15.213.313 15.188.984Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler50.866 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 8.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 42.866 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler644.430 1.097.420Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 729.395 922.836Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a -95.846 186.062Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler10.881 -11.478Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler27.306.916 35.685.834Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -55.986 -412.891Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 27.441.681 36.656.521Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-78.779 -593.163Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 35.367Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -5.884.291 -12.540.600Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -10.035.459 -8.840.282İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler4.060.513 1.653.345Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-6.785.535 -3.969.244İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-6.785.535 -3.969.244Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-4.628.483 -15.582.920Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler20.862.898 15.492.742İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)20.862.898 15.492.742Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.388.367 5.712.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.590.205 -5.879.593Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)5.201.838 11.592.360Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları23.279.514 2.698.784Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -209.800 -641.069Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-8.667 -63.705Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.128.812 8.847.551Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-964.654 -43.134Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -964.654 -43.134Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 11.124.384 9.128.001Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Diğer Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.030.918 -237.316FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-26.436.905 -28.683.186Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri300.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.500.000 146.349.951Kredilerden Nakit Girişleri46.500.000 146.349.951Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-340.090.909 -142.090.909Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-340.090.909 -142.090.909Ödenen Faiz-35.035.469 -33.355.119Alınan Faiz55.986 412.891YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.752.954 -17.841.625Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.752.954 -17.841.625DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.704.011 18.748.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.456.965 907.232Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 11.456.965 5.704.011Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar39.963.651 33.186.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 1.539.722 7.579.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 38.423.929 25.606.431Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 15.705.852 11.120.235Peşin Ödenmiş Giderler2.620.962 336.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 2.620.962 336.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17a 111.907 103.240Diğer Dönen Varlıklar26.027.235 15.946.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 26.027.235 15.946.483ARA TOPLAM95.886.572 66.396.581Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 73.843 131.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR95.960.415 66.528.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar501.159.697 514.812.202Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri22.545.529 23.507.986Binalar163.044.386 165.216.696Tesis, Makine ve Cihazlar303.360.051 314.482.385Taşıtlar277.462 313.889Mobilya ve Demirbaşlar1.363.909 1.241.521Yapılmakta Olan Yatırımlar1.096.859 578.224Kullanım Hakkı Varlıkları10 6.188.711 6.716.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar108.559 177.090Bilgisayar Yazılımları96.423 164.959Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.136 12.131Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 43.589.754 37.683.582Diğer Duran Varlıklar20.531.909 22.306.922İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 20.531.909 22.306.922TOPLAM DURAN VARLIKLAR571.673.211 581.790.711TOPLAM VARLIKLAR667.633.626 648.319.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar46.860.916 165.251.773İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 165.251.773Banka Kredileri5 0 165.251.773İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar46.860.916 0Banka Kredileri5 46.860.916 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.638.049 100.583.111İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 50.642.812Banka Kredileri5 0 50.642.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.638.049 49.940.299Banka Kredileri5 46.434.242 48.579.283Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.203.807 1.361.016Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar48.382.291 27.598.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 20.653.785 8.860.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 27.728.506 18.737.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 977.450 789.856Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.599.484 1.613.738İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 3.599.484 1.613.738Kısa Vadeli Karşılıklar2.597.303 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 2.597.303 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.810.942 472.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 1.810.942 472.968ARA TOPLAM151.866.435 297.312.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.866.435 297.312.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar44.643.234 174.492.013İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 111.322.189Banka Kredileri5 0 111.322.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar44.643.234 63.169.824Banka Kredileri5 37.736.959 56.624.592Kiralama İşlemlerinden Borçlar6.906.275 6.545.232Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.450.308 4.820.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 4.601.145 3.982.091Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 849.163 838.282Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER50.093.542 179.312.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER201.959.977 476.624.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar465.673.649 171.694.514Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 3.202.771 1.069.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.516.658 -1.439.080Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.516.658 -1.439.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.516.658 -1.439.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.012.063 110.015.040Net Dönem Karı veya Zararı-8.076.774 -61.002.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR465.673.649 171.694.514TOPLAM KAYNAKLAR667.633.626 648.319.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 122.209.462 67.112.693 78.611.189 40.394.516Satışların Maliyeti19 -114.271.362 -75.703.242 -70.603.499 -44.360.326TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.938.100 -8.590.549 8.007.690 -3.965.810Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)7.938.100 -8.590.549 8.007.690 -3.965.810Genel Yönetim Giderleri-3.525.178 -3.375.724 -1.671.557 -1.768.274Pazarlama Giderleri-737.915 -552.154 -377.505 -308.472Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 1.032.477 2.221.577 104.472 1.317.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -418.787 -3.604.402 -375.756 -2.280.447ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.288.697 -13.901.252 5.687.344 -7.005.791Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 10.035.459 8.840.282 8.175.812 3.345.999FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.324.156 -5.060.970 13.863.156 -3.659.792Finansman Gelirleri22a 55.986 412.891 25.095 128.221Finansman Giderleri22b -28.341.207 -37.438.438 -11.777.373 -17.940.809SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-13.961.065 -42.086.517 2.110.878 -21.472.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri5.884.291 12.540.600 1.780.129 6.387.882Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b 5.884.291 12.540.600 1.780.129 6.387.882SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.076.774 -29.545.917 3.891.007 -15.084.498DÖNEM KARI (ZARARI)-8.076.774 -29.545.917 3.891.007 -15.084.498Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.076.774 -29.545.917 3.891.007 -15.084.498Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 -0,03000000 -0,30000000 -0,01000000 -0,15000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-77.578 152.485 -31.927 163.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-99.459 195.494 -40.932 209.463Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17b 21.881 -43.009 9.005 -46.082Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 21.881 -43.009 9.005 -46.082Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-77.578 152.485 -31.927 163.381TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.154.352 -29.393.432 3.859.080 -14.921.117Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-8.154.352 -29.393.432 3.859.080 -14.921.117http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866954BIST