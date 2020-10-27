***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 3.922.964 -3.922.964 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-46.263.498 -46.263.498 -46.263.498Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.261 -212.261 -212.261Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.634.749 6.320.169 110.015.040 -46.263.498 186.238.324 186.238.324Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -61.002.977 61.002.977 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.720.827 1.720.827 1.720.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.190 20.190 20.190Sermaye Arttırımı300.000.000 300.000.000 300.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487 2.133.487Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.418.890 6.320.169 49.012.063 1.720.827 475.569.018 475.569.018Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.974.705 21.710.116Dönem Karı (Zararı)1.720.827 -46.263.498Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.720.827 -46.263.498Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler34.707.824 56.579.532Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22.815.953 24.891.845Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler44.623 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 8.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 36.623 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler829.208 573.254Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 739.762 387.105Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 73.124 201.923Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16.322 -15.774Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler30.612.498 57.376.788Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -131.452 -460.492Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 30.731.299 57.925.552Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri12.651 -25.884Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -62.388Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -8.968.256 -15.611.644Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.797 1.741Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -17.797 1.741Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -10.608.405 -10.652.452İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-57.178 12.439.607Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-16.410.916 -51.959İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-16.410.916 -51.959Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-8.923.483 -163.488Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler21.560.382 18.408.693İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)21.560.382 18.408.693Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.716.839 -5.753.639Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)1.255.743 -6.682.335Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.461.096 928.696Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları36.371.473 22.755.641Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -231.273 -930.873Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-19.999 -71.002Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12a -145.496 -43.650YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI9.606.583 10.955.303Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.797 1.088Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 17.797 1.088Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.083.188 -196.391Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -1.083.188 -196.391Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 11.739.384 11.429.001Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)21 -1.067.410 -278.395FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-36.434.616 -51.195.700Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri300.000.000 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.500.000 298.982.538Kredilerden Nakit Girişleri46.500.000 298.982.538Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-349.181.818 -292.681.817Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-349.181.818 -292.681.817Ödenen Faiz-36.017.737 -57.956.913Alınan Faiz131.452 460.492YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.146.672 -18.530.281Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.146.672 -18.530.281DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.704.011 18.748.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 14.850.683 218.576Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 14.850.683 5.704.011Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar49.589.032 33.186.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 495 7.579.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 49.588.537 25.606.431Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 20.007.095 11.120.235Peşin Ödenmiş Giderler1.687.239 336.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 1.687.239 336.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17a 123.239 103.240Diğer Dönen Varlıklar20.685.188 15.946.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 20.685.188 15.946.483ARA TOPLAM106.942.476 66.396.581Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 68.282 131.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR107.010.758 66.528.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar493.957.019 514.812.202Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri22.064.205 23.507.986Binalar161.958.232 165.216.696Tesis, Makine ve Cihazlar297.789.489 314.482.385Taşıtlar259.246 313.889Mobilya ve Demirbaşlar1.280.175 1.241.521Yapılmakta Olan Yatırımlar1.134.171 578.224Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.919.758 6.716.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.084 177.090Bilgisayar Yazılımları83.948 164.959Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.136 12.131Peşin Ödenmiş Giderler0 0Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 46.646.143 37.683.582Diğer Duran Varlıklar14.961.731 22.306.922İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 14.961.731 22.306.922TOPLAM DURAN VARLIKLAR561.675.316 581.790.711TOPLAM VARLIKLAR668.686.074 648.319.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar47.723.445 165.251.773İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 165.251.773Banka Kredileri5 0 165.251.773İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar47.723.445 0Banka Kredileri5 47.723.445 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.434.838 100.583.111İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 50.642.812Banka Kredileri5 0 50.642.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları47.434.838 49.940.299Banka Kredileri5 45.676.412 48.579.283Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.758.426 1.361.016Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar49.171.204 27.598.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 10.218.757 8.860.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 38.952.447 18.737.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.040.547 789.856Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.153.526 1.613.738İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 2.153.526 1.613.738Kısa Vadeli Karşılıklar3.017.930 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 3.017.930 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler55.908 472.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 55.908 472.968ARA TOPLAM150.597.398 297.312.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER150.597.398 297.312.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar37.200.359 174.492.013İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 111.322.189Banka Kredileri5 0 111.322.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37.200.359 63.169.824Banka Kredileri5 29.682.822 56.624.592Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 7.517.537 6.545.232Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.319.299 4.820.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 4.464.695 3.982.091Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 854.604 838.282Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER42.519.658 179.312.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER193.117.056 476.624.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar475.569.018 171.694.514Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 3.202.771 1.069.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.418.890 -1.439.080Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.418.890 -1.439.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.418.890 -1.439.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.012.063 110.015.040Net Dönem Karı veya Zararı1.720.827 -61.002.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR475.569.018 171.694.514TOPLAM KAYNAKLAR668.686.074 648.319.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 197.786.283 122.333.856 75.576.821 55.221.163Satışların Maliyeti19 -179.601.980 -129.277.488 -65.330.618 -53.574.246TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)18.184.303 -6.943.632 10.246.203 1.646.917Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)18.184.303 -6.943.632 10.246.203 1.646.917Genel Yönetim Giderleri-4.693.730 -5.349.538 -1.168.552 -1.973.814Pazarlama Giderleri-1.092.269 -834.700 -354.354 -282.546Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 4.950.013 2.747.564 3.307.776 525.987Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -2.127.454 -3.987.178 -1.098.907 -382.776ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.220.863 -14.367.484 10.932.166 -466.232Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 10.626.202 10.650.711 590.743 1.810.429FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)25.847.065 -3.716.773 11.522.909 1.344.197Finansman Gelirleri22a 131.452 460.492 75.466 47.601Finansman Giderleri22b -33.225.946 -58.618.861 -4.884.739 -21.180.423SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-7.247.429 -61.875.142 6.713.636 -19.788.625Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.968.256 15.611.644 3.083.965 3.071.044Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b 8.968.256 15.611.644 3.083.965 3.071.044SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.720.827 -46.263.498 9.797.601 -16.717.581DÖNEM KARI (ZARARI)1.720.827 -46.263.498 9.797.601 -16.717.581Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.720.827 -46.263.498 9.797.601 -16.717.581Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,01000000 -0,46000000 0,02000000 -0,17000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar20.190 -212.261 97.768 -364.746Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b 25.885 -272.129 125.344 -467.623Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.695 59.868 -27.576 102.877Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b -5.695 59.868 -27.576 102.877Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerİDER)20.190 -212.261 97.768 -364.746TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.741.017 -46.475.759 9.895.369 -17.082.327Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.741.017 -46.475.759 9.895.369 -17.082.327http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884534BIST