***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.422.488 6.320.169 106.092.076 3.922.964 232.714.083 232.714.083Transferler0 3.922.964 -3.922.964Dönem Karı (Zararı)-61.002.977 -61.002.977 -61.002.977Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-16.592 -16.592 -16.592Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Transferler0 -61.002.977 61.002.977Dönem Karı (Zararı)17.064.066 17.064.066 17.064.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-209.674 -209.674 -209.674Sermaye Arttırımı300.000.000 300.000.000 300.000.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487 2.133.487Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.059.342 23.695.439Dönem Karı (Zararı)17.064.066 -61.002.977Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)17.064.066 -61.002.977Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler27.559.910 76.870.743Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 30.427.135 30.417.021Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler40.960 94.431Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 8.000 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 32.960 94.431Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.203.078 1.703.829Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 909.997 1.258.818Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 82.498 440.092Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler210.583 4.919Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler35.186.115 75.614.953Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24a -815.975 -672.998Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24b 36.396.693 76.433.003Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-394.603 10.158Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 -155.210Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler23.461 166.405Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler23.461 166.405Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -14.667.942 -19.908.294Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-17.797 1.741Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -17.797 1.741Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -24.635.100 -11.219.343İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler18.000.147 9.102.561Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.247.181 -3.347.805İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.247.181 -3.347.805Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-14.791.693 5.743.815Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler57.397.129 9.320.558İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)57.397.129 9.320.558Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-11.358.108 -2.614.007Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-10.760.871 -4.240.148Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-597.237 1.626.141Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları62.624.123 24.970.327Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -337.111 -1.030.948Vergi İadeleri (Ödemeleri)-54.232 -103.240Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-173.438 -140.700YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI17.106.177 10.310.593Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri17.797 -1.741Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 17.797 -1.741Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.622.429 -1.409.021Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -7.622.429 -1.409.021Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri23 26.366.384 12.019.830Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriVerilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)23 -1.655.575 -298.475FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-52.519.526 -47.050.878Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit ÇıkışlarıPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.133.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri300.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri46.500.000 446.000.000Kredilerden Nakit Girişleri46.500.000 446.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-360.681.818 -419.181.814Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-360.681.818 -419.181.814Ödenen Faiz-41.287.170 -74.542.062Alınan Faiz815.975 672.998YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.645.993 -13.044.846NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)26.645.993 -13.044.846DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.704.011 18.748.857DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 32.350.004 5.704.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 32.350.004 5.704.011Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar46.401.836 33.186.116İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 555.332 7.579.685İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 45.846.504 25.606.431Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 25.878.968 11.120.235Peşin Ödenmiş Giderler20.896.297 336.496İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 20.896.297 336.496Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar157.472 103.240Diğer Dönen Varlıklar10.729.702 15.946.483İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 10.729.702 15.946.483ARA TOPLAM136.414.279 66.396.581Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 56.141 131.850TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR136.470.420 66.528.431DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 493.166.507 514.812.202Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri21.582.689 23.507.986Binalar160.872.080 165.216.696Tesis, Makine ve Cihazlar292.232.059 314.482.385Taşıtlar241.026 313.889Mobilya ve Demirbaşlar2.020.354 1.241.521Yapılmakta Olan Yatırımlar6.746.798 578.224Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.649.384 6.716.334Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 85.029 177.090Bilgisayar Yazılımları72.898 164.959Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.131 12.131Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş GiderlerErtelenmiş Vergi Varlığı17b 52.403.943 37.683.582Diğer Duran Varlıklar17.724.773 22.306.922İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 17.724.773 22.306.922TOPLAM DURAN VARLIKLAR569.124.217 581.790.711TOPLAM VARLIKLAR705.594.637 648.319.142KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar48.601.851 165.251.773İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 165.251.773Banka Kredileri5 0 165.251.773İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar48.601.851 0Banka Kredileri5 48.601.851 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.384.082 100.583.111İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 50.642.812Banka Kredileri5 0 50.642.812İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları45.384.082 49.940.299Banka Kredileri5 44.314.303 48.579.283Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.069.779 1.361.016Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar84.600.697 27.598.171İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 15.073.106 8.860.734İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 69.527.591 18.737.437Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.187.375 789.856Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)582.757 1.613.738İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 582.757 1.613.738Kısa Vadeli Karşılıklar914.179 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 914.179 1.002.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler506.699 472.968İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 506.699 472.968ARA TOPLAM181.777.640 297.312.242TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER181.777.640 297.312.242UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.268.669 174.492.013İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 111.322.189Banka Kredileri5 0 111.322.189İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.268.669 63.169.824Banka Kredileri5 18.833.499 56.624.592Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar5 8.435.170 6.545.232Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar5.865.935 4.820.373Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 4.817.070 3.982.091Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 1.048.865 838.282Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.134.604 179.312.386TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER214.912.244 476.624.628ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar490.682.393 171.694.514Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 100.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 3.202.771 1.069.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.648.754 -1.439.080Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.648.754 -1.439.080Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.648.754 -1.439.080Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.012.063 110.015.040Net Dönem Karı veya Zararı17.064.066 -61.002.977TOPLAM ÖZKAYNAKLAR490.682.393 171.694.514TOPLAM KAYNAKLAR705.594.637 648.319.142Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 270.305.864 163.332.069Satışların Maliyeti19 -250.379.036 -169.930.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19.926.828 -6.598.891Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)19.926.828 -6.598.891Genel Yönetim Giderleri20 -6.612.348 -6.834.819Pazarlama Giderleri20 -1.506.403 -1.144.588Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22a 5.754.302 3.510.687Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22b -3.828.588 -5.001.684ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)13.733.791 -16.069.295Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 24.652.897 11.217.602FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)38.386.688 -4.851.693Finansman Gelirleri24a 815.975 672.998Finansman Giderleri24b -36.806.539 -76.732.576SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.396.124 -80.911.271Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri14.667.942 19.908.294Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b 14.667.942 19.908.294SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)17.064.066 -61.002.977DÖNEM KARI (ZARARI)17.064.066 -61.002.977Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları17.064.066 -61.002.977Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,05000000 -0,61000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-209.674 -16.592Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -262.093 -21.272Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler52.419 4.680Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 52.419 4.680Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-209.674 -16.592TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)16.854.392 -61.019.569Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları16.854.392 -61.019.569http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911552BIST