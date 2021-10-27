***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -61.002.977 61.002.977 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.720.827 1.720.827 1.720.827Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)20.190 20.190 20.190Sermaye Arttırımı300.000.000 300.000.000 300.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.133.487 Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.418.890 6.320.169 49.012.063 1.720.827 475.569.018 475.569.018Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 17.064.066 -17.064.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)80.027.025 80.027.025 80.027.025Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-188.178 -188.178 -188.178Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.836.932 6.320.169 66.076.129 80.027.025 570.521.240 570.521.240Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.814.341 38.201.487Dönem Karı (Zararı)80.027.025 1.720.827Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)80.027.025 1.720.827Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-4.997.905 36.934.606Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.130.304 22.815.953Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-804 44.623Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 0 8.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -804 36.623Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.156.489 829.208Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 2.094.506 739.762Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 45.666 73.124Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16.317 16.322Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler6.716.444 32.839.280Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -1.054.212 -131.452Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 7.789.040 32.958.081Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-18.384 12.651Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler203.696 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler203.696 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.679.323 -8.968.256Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -17.797Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -17.797Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -39.883.357 -10.608.405İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-67.923.079 -57.178Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-32.495.261 -16.410.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-32.495.261 -16.410.916Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.963.998 -8.923.483Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-25.237.896 21.560.382İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-25.237.896 21.560.382Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 Varlıklardaki Azalış (Artış)29.713.766 1.255.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)60.310 2.461.096Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları7.106.041 38.598.255Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -360.541 -231.273Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)103.440 -19.999Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-34.599 -145.496YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI24.627.664 9.606.583Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.797Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 17.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.944.881 -1.083.188Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -5.944.881 -1.083.188Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri41.745.000 11.739.384Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-9.359.870 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar13b -9.359.870Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.812.585 -1.067.410FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-63.329.309 -38.661.398Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 300.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri30.900.000 46.500.000Kredilerden Nakit Girişleri30.900.000 46.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.981.818 -349.181.818Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-85.981.818 -349.181.818Ödenen Faiz-9.301.703 -38.244.519Alınan Faiz1.054.212 131.452YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.887.304 9.146.672Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-31.887.304 9.146.672DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.350.004 5.704.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 462.700 14.850.683Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 462.700 32.350.004Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar78.693.401 46.401.836İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 249 555.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 78.693.152 45.846.504Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.391.375 10.729.702İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 4.391.375 10.729.702ARA TOPLAM154.215.900 136.414.279Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 7.083 56.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR154.222.983 136.470.420DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 476.821.066 493.166.507Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri20.382.827 21.582.689Binalar157.651.951 160.872.080Tesis, Makine ve Cihazlar281.668.284 292.232.059Taşıtlar186.379 241.026Mobilya ve Demirbaşlar1.778.032 2.020.354Yapılmakta Olan Yatırımlar5.682.092 6.746.798Kullanım Hakkı Varlıkları10 4.839.235 5.649.384Maddi Olmayan Duran Varlıklar55.196 85.029Bilgisayar Yazılımları43.060 72.893Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri17.724.773İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 10.475.009 17.724.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR551.416.622 569.124.217TOPLAM VARLIKLAR705.639.605 705.594.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar21.371.518 48.601.851İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar21.371.518 48.601.851Banka Kredileri5 21.371.518 48.601.851Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.773.117 45.384.082İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları34.773.117 45.384.082Banka Kredileri5 33.105.922 44.314.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 1.667.195 1.069.779Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar59.344.417 84.600.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 22.002.035 15.073.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 37.342.382 69.527.591Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.639.291 1.187.375Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)93.701 582.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 93.701 582.757Kısa Vadeli Karşılıklar2.368.165 914.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 2.368.165 914.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler161.230 506.699İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 161.230 506.699ARA TOPLAM119.751.439 181.777.640TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER119.751.439 181.777.640UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar8.515.486 27.268.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar6.851.440 5.865.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 5.786.258 4.817.070Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 1.065.182 1.048.865Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.366.926 33.134.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER135.118.365 214.912.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar570.521.240 490.682.393Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.202.771 3.202.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.836.932 -1.648.754Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.836.932 -1.648.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.836.932 -1.648.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları705.639.605 705.594.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 297.142.770 197.786.283 98.081.559 75.576.821Satışların Maliyeti19 -241.919.547 -179.601.980 -79.966.628 -65.330.618TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)55.223.223 18.184.303 18.114.931 10.246.203Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)55.223.223 18.184.303 18.114.931 10.246.203Genel Yönetim Giderleri-7.533.234 -4.693.730 -2.051.184 -1.168.552Pazarlama Giderleri-1.123.852 -1.092.269 -299.913 -354.354Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 7.920.708 5.091.817 416.042 3.307.776Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -4.564.087 -2.269.258 -1.029.180 -1.098.907ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)49.922.758 15.220.863 15.150.696 10.932.166Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 39.883.357 10.626.202 0 590.743FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)89.806.115 25.847.065 15.150.696 11.522.909Finansman Gelirleri22a 1.054.212 131.452 82.940 75.466Finansman Giderleri22b -8.153.979 -33.225.946 -1.922.634 -4.884.739SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)82.706.348 9.797.601DÖNEM KARI (ZARARI)80.027.025 1.720.827 14.110.797 9.797.601Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları80.027.025 1.720.827 14.110.797 9.797.601Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,20000000 0,01000000 0,04000000 0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-188.178 20.190 -144.142 97.768Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -235.223 25.885 -180.178 125.344Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler47.045 -5.695 36.036 -27.576Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 47.045 -5.695 36.036 -27.576Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-188.178 20.190 -144.142 97.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)79.838.847 1.741.017 13.966.655 9.895.369Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları79.838.847 1.741.017 13.966.655 9.895.369http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973031BIST