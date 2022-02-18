***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 16.732.078 1.069.284 -1.439.080 6.320.169 110.015.040 -61.002.977 171.694.514 171.694.514Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 -61.002.977 61.002.977 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)17.064.066 17.064.066 17.064.066Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-209.674 -209.674 -209.674Sermaye Arttırımı300.000.000 300.000.000 300.000.000Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.133.487 2.133.487 2.133.487Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 17.064.066 -17.064.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)76.886.460 76.886.460 76.886.460Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-892.218 -892.218 -892.218Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -2.540.972 6.320.169 66.076.129 76.886.460 566.676.635 566.676.635Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI32.063.770 62.059.342Dönem Karı (Zararı)76.886.460 17.064.066Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)76.886.460 17.064.066Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.885.808 27.559.910Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9,10 31.325.281 30.427.135Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler25.949 40.960Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6a 0 8.000Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 25.949 32.960Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.463.637 1.203.078Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 2.573.274 909.997Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 243.210 82.498Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler647.153 210.583Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler20.310.266 35.186.115Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24a -1.280.396 -815.975Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24b 21.660.811 36.396.693Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-70.149 -394.603Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler199.305 23.461Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler199.305 23.461Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -9.762.742 -14.667.942Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-678 -17.797Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-678 -17.797Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler23 -40.675.210 -24.635.100İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-49.351.327 18.000.147Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.510.803 -13.247.181İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-30.510.803 -13.247.181Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-61.083.675 -14.791.693Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17.016.760 57.397.129İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)17.016.760 57.397.129Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler25.226.391 -11.358.108Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)22.343.313 -10.760.871Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.883.078 -597.237Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları32.420.941 62.624.123Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -415.249 -337.111Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)92.677 -54.232Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12a -34.599 -173.438YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-19.649.838 17.106.177Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.739 17.797Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.739 17.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-53.667.734 -7.622.429Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -53.667.734 -7.622.429Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri42.575.000 26.366.384Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar-6.718.791 0Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar13b -6.718.791Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.850.052 -1.655.575FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-25.995.615 -52.519.526Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 2.133.487Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 300.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri109.015.024 46.500.000Kredilerden Nakit Girişleri109.015.024 46.500.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-123.481.818 -360.681.818Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-123.481.818 -360.681.818Ödenen Faiz-12.809.217 -41.287.170Alınan Faiz1.280.396 815.975YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.581.683 26.645.993Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-13.581.683 26.645.993DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ32.350.004 5.704.011DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 18.768.321 32.350.004Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 18.768.321 32.350.004Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar76.713.334 46.401.836İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar25 1.809.278 555.332İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 74.904.056 45.846.504Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 86.936.694 25.878.968Peşin Ödenmiş Giderler8.761.235 20.896.297İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13a 8.761.235 20.896.297Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar64.795 157.472Diğer Dönen Varlıklar5.222.077 10.729.702İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 5.222.077 10.729.702ARA TOPLAM196.466.456 136.414.279Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 6.403 56.141TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR196.472.859 136.470.420DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 516.996.274 493.166.507Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri23.195.727 21.582.689Binalar156.564.797 160.872.080Tesis, Makine ve Cihazlar280.733.792 292.232.059Taşıtlar168.163 241.026Mobilya ve Demirbaşlar2.377.804 2.020.354Yapılmakta Olan Yatırımlar44.484.490 6.746.798Kullanım Hakkı Varlıkları10 4.741.699 5.649.384Maddi Olmayan Duran Varlıklar45.391 85.029Bilgisayar Yazılımları9 33.260 72.898Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9 12.131 12.131Peşin Ödenmiş Giderler6.718.791 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13b 6.718.791Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 62.389.740 52.403.943Diğer Duran Varlıklar13.024.147 17.724.773İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 13.024.147 17.724.773TOPLAM DURAN VARLIKLAR604.010.623 569.124.217TOPLAM VARLIKLAR800.483.482 705.594.637KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar74.303.809 48.601.851İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.578.697 0Banka Kredileri5 30.578.697 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar43.725.112 48.601.851Banka Kredileri5 43.725.112 48.601.851Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.239.893 45.384.082İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları25.239.893 45.384.082Banka Kredileri5 21.094.045 44.314.303Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 4.145.848 1.069.779Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar101.547.308 84.600.697İlişkili Taraflara Ticari Borçlar25 10.648.696 15.073.106İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 90.898.612 69.527.591Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 1.755.329 1.187.375Diğer Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.013.556 582.757İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 1.013.556 582.757Kısa Vadeli Karşılıklar3.108.904 914.179Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 3.108.904 914.179Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.404.910 506.699İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 1.404.910 506.699ARA TOPLAM208.373.709 181.777.640TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER208.373.709 181.777.640UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.646.752 27.268.669İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri5 0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.646.752 27.268.669Banka Kredileri5 0 18.833.499Kiralama İşlemlerinden Borçlar16.646.752 8.435.170Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar8.786.386 5.865.935Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 7.090.368 4.817.070Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 1.696.018 1.048.865Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER25.433.138 33.134.604TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER233.806.847 214.912.244ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar566.676.635 490.682.393Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.202.771 3.202.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.540.972 -1.648.754Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.540.972 -1.648.754Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.540.972 -1.648.754Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler6.320.169 6.320.169Yasal Yedekler18 6.320.169 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları66.076.129 49.012.063Net Dönem Karı veya Zararı76.886.460 17.064.066TOPLAM ÖZKAYNAKLAR566.676.635 490.682.393TOPLAM KAYNAKLAR800.483.482 705.594.637Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 413.481.737 270.305.864Satışların Maliyeti19 -350.557.471 -250.379.036TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)62.924.266 19.926.828Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)62.924.266 19.926.828Genel Yönetim Giderleri20 -10.967.625 -6.612.348Pazarlama Giderleri20 -1.476.479 -1.506.403Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22a 10.078.282 5.754.302Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22b -12.879.555 -3.828.588ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)47.678.889 13.733.791Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 40.675.888 24.652.897FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.354.777 38.386.688Finansman Gelirleri24a 1.280.396 815.975Finansman Giderleri24b -22.511.455 -36.806.539SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.123.718 2.396.124Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri9.762.742 14.667.942Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b 9.762.742 14.667.942SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)76.886.460 17.064.066DÖNEM KARI (ZARARI)76.886.460 17.064.066Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları76.886.460 17.064.066Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,19000000 0,05000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-892.218 -209.674Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -1.115.273 -262.093Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler223.055 52.419Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 223.055 52.419Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-892.218 -209.674TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)75.994.242 16.854.392Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları75.994.242 16.854.392http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003001BIST