***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor
28.10.2022 18:16
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 17.064.066 -17.064.066 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
80.027.025 80.027.025 80.027.025
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-188.178 -188.178 -188.178
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.836.932 6.320.169 66.076.129 80.027.025 570.521.240 570.521.240
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -2.540.972 6.320.169 66.076.129 76.886.460 566.676.635 566.676.635
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.043.998 74.842.462 -76.886.460 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
185.957.884 185.957.884 185.957.884
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.357.176 -2.357.176 -2.357.176
Sermaye Arttırımı
0 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-18.000.000 -18.000.000 -18.000.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
400.000.000 16.732.078 3.202.771 -4.898.148 8.364.167 122.918.591 185.957.884 732.277.343 732.277.343
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
166.416.959 6.814.341
Dönem Karı (Zararı)
185.957.884 80.027.025
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
185.957.884 80.027.025
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
81.919.048 -4.997.905
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25.529.573 23.130.304
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-50.583 -804
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -50.583 -804
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.238.707 2.156.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12b 2.000.310 2.094.506
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12a 211.817 45.666
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
26.580 16.317
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23.092.863 6.716.444
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
22a -7.124.222 -1.054.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22b 31.390.928 7.789.040
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-1.173.843 -18.384
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
480.550 203.696
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
480.550 203.696
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 38.173.581 2.679.323
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
21 -7.545.643 -39.883.357
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-101.045.410 -67.923.079
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-199.652.139 -32.495.261
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-199.652.139 -32.495.261
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-73.971.893 -39.963.998
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.818.261 -25.237.896
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
103.818.261 -25.237.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
68.760.361 29.774.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
20.828.245 29.713.766
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
47.932.116 60.310
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
166.831.522 7.106.041
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12b -175.183 -360.541
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-239.380 103.440
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
12a 0 -34.599
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.711.616 24.627.664
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.261.859 -5.944.881
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -30.261.859 -5.944.881
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21 7.870.000 41.745.000
Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -9.359.870
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
13b 0 -9.359.870
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-319.757 -1.812.585
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.873.627 -63.329.309
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasın 176.644.304 30.900.000
Kredilerden Nakit Girişleri
176.644.304 30.900.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.340.911 -85.981.818
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.340.911 -85.981.818
Ödenen Faiz
-19.553.988 -9.301.703
Alınan Faiz
7.124.222 1.054.212
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-18.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.578.970 -31.887.304
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
215.578.970 -31.887.304
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
18.768.321 32.350.004
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 234.347.291 462.700
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 234.347.291 18.768.321
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
275.884.923 76.713.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
23 7.430.879 1.809.278
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6a 268.454.044 74.904.056
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
7 160.959.170 86.936.694
Peşin Ödenmiş Giderler
4.646.934 8.761.235
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13a 4.646.934 8.761.235
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
304.175 64.795
Diğer Dönen Varlıklar
1.532.280 5.222.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
14a 1.532.280 5.222.077
ARA TOPLAM
677.674.773 196.466.456
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
11 1.803 6.403
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
677.676.576 196.472.859
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
94.581 94.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 94.581 94.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
9 527.191.516 516.996.274
Arazi ve Arsalar
9.471.501 9.471.501
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
22.135.362 23.195.727
Binalar
153.318.882 156.564.797
Tesis, Makine ve Cihazlar
311.336.524 280.733.792
Taşıtlar
113.516 168.163
Mobilya ve Demirbaşlar
2.110.551 2.377.804
Yapılmakta Olan Yatırımlar
28.705.180 44.484.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
10 3.363.771 4.741.699
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.975 45.391
Bilgisayar Yazılımları
3.839 33.260
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.136 12.131
Peşin Ödenmiş Giderler
2.663.179 6.718.791
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13b 2.663.179 6.718.791
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17b 24.805.453 62.389.740
Diğer Duran Varlıklar
0 13.024.147
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
14b 0 13.024.147
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
558.134.475 604.010.623
TOPLAM VARLIKLAR
1.235.811.051 800.483.482
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
208.758.754 74.303.809
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.292.781 30.312.260
Banka Kredileri
5 30.292.781 30.312.260
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
178.465.973 43.991.549
Banka Kredileri
5 178.465.973 43.991.549
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.214.757 25.239.893
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
0 5 0 21.094.045
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 5.214.757 4.145.848
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
204.191.726 101.547.308
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
23 83.217.305 10.648.696
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6b 120.974.421 90.898.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 3.088.871 1.755.329
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
41.134.625 1.013.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 41.134.625 1.013.556
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.521.501 3.108.904
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12a 3.521.501 3.108.904
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7.088.582 1.404.910
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14c 7.088.582 1.404.910
ARA TOPLAM
472.998.816 208.373.709
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
472.998.816 208.373.709
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.357.276 16.646.752
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Banka Kredileri
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
16.357.276 16.646.752
Banka Kredileri
5 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 16.357.276 16.646.752
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Devlet Teşvik ve Yardımları
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.177.616 8.786.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12b 12.455.018 7.090.368
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12c 1.722.598 1.696.018
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.534.892 25.433.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
503.533.708 233.806.847
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
732.277.343 566.676.635
Ödenmiş Sermaye
18 400.000.000 400.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16.732.078 16.732.078
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.202.771 3.202.771
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-4.898.148 -2.540.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.898.148 -2.540.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.898.148 -2.540.972
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
8.364.167 6.320.169
Yasal Yedekler
18 8.364.167 6.320.169
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.918.591 66.076.129
Net Dönem Karı veya Zararı
185.957.884 76.886.460
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
732.277.343 566.676.635
TOPLAM KAYNAKLAR
1.235.811.051 800.483.482
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 882.248.119 297.142.770 417.188.532 98.081.559
Satışların Maliyeti
19 -630.651.870 -241.919.547 -297.194.526 -79.966.628
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
251.596.249 55.223.223 119.994.006 18.114.931
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
251.596.249 55.223.223 119.994.006 18.114.931
Genel Yönetim Giderleri
-12.868.760 -7.533.234 -4.976.493 -2.051.184
Pazarlama Giderleri
-1.481.050 -1.123.852 -574.237 -299.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20a 16.750.389 7.920.708 4.628.042 416.042
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20b -12.563.502 -4.564.087 -2.327.572 -1.029.180
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
241.433.326 49.922.758 116.743.746 15.150.696
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 7.545.643 39.883.357 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
248.978.969 89.806.115 116.743.746 15.150.696
Finansman Gelirleri
22a 7.124.222 1.054.212 4.244.426 82.940
Finansman Giderleri
22b -31.971.726 -8.153.979 -11.017.130 -1.922.634
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
224.131.465 82.706.348 109.971.042 13.311.002
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.173.581 -2.679.323 -24.581.195 799.795
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17b -38.173.581 -2.679.323 -24.581.195 799.795
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
185.957.884 80.027.025 85.389.847 14.110.797
DÖNEM KARI (ZARARI)
185.957.884 80.027.025 85.389.847 14.110.797
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
185.957.884 80.027.025 85.389.847 14.110.797
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,46000000 0,20000000 0,21000000 0,04000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.357.176 -188.178 -1.299.354 -144.142
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12b -2.946.470 -235.223 -1.624.192 -180.178
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
589.294 47.045 324.838 36.036
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
17b 589.294 47.045 324.838 36.036
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.357.176 -188.178 -1.299.354 -144.142
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
183.600.708 79.838.847 84.090.493 13.966.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
183.600.708 79.838.847 84.090.493 13.966.655
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075089
BIST