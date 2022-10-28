***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.648.754 6.320.169 49.012.063 17.064.066 490.682.393 490.682.393Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler0 17.064.066 -17.064.066 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)80.027.025 80.027.025 80.027.025Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-188.178 -188.178 -188.178Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -1.836.932 6.320.169 66.076.129 80.027.025 570.521.240 570.521.240Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -2.540.972 6.320.169 66.076.129 76.886.460 566.676.635 566.676.635Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.043.998 74.842.462 -76.886.460 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)185.957.884 185.957.884 185.957.884Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.357.176 -2.357.176 -2.357.176Sermaye Arttırımı0 0 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-18.000.000 -18.000.000 -18.000.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler400.000.000 16.732.078 3.202.771 -4.898.148 8.364.167 122.918.591 185.957.884 732.277.343 732.277.343Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI166.416.959 6.814.341Dönem Karı (Zararı)185.957.884 80.027.025Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)185.957.884 80.027.025Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler81.919.048 -4.997.905Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25.529.573 23.130.304Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-50.583 -804Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 0Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -50.583 -804Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.238.707 2.156.489Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12b 2.000.310 2.094.506Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler12a 211.817 45.666Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler26.580 16.317Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23.092.863 6.716.444Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler22a -7.124.222 -1.054.212Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler22b 31.390.928 7.789.040Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri-1.173.843 -18.384Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler480.550 203.696Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler480.550 203.696Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 38.173.581 2.679.323Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Satış Amaçlı veya Ortaklara Dağıtılmak Üzere Elde Tutulan Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler21 -7.545.643 -39.883.357İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-101.045.410 -67.923.079Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-199.652.139 -32.495.261İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-199.652.139 -32.495.261Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-73.971.893 -39.963.998Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler103.818.261 -25.237.896İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)103.818.261 -25.237.896Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler68.760.361 29.774.076Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)20.828.245 29.713.766Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)47.932.116 60.310Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları166.831.522 7.106.041Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler12b -175.183 -360.541Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler0 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-239.380 103.440Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)12a 0 -34.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-22.711.616 24.627.664Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.261.859 -5.944.881Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -30.261.859 -5.944.881Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri21 7.870.000 41.745.000Diğer Uzun Vadeli Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -9.359.870Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar13b 0 -9.359.870Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-319.757 -1.812.585FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI71.873.627 -63.329.309Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasın 176.644.304 30.900.000Kredilerden Nakit Girişleri176.644.304 30.900.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.340.911 -85.981.818Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.340.911 -85.981.818Ödenen Faiz-19.553.988 -9.301.703Alınan Faiz7.124.222 1.054.212Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-18.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.578.970 -31.887.304Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)215.578.970 -31.887.304DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ18.768.321 32.350.004DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 234.347.291 462.700Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 234.347.291 18.768.321Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar275.884.923 76.713.334İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar23 7.430.879 1.809.278İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6a 268.454.044 74.904.056Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Stoklar7 160.959.170 86.936.694Peşin Ödenmiş Giderler4.646.934 8.761.235İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13a 4.646.934 8.761.235Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar304.175 64.795Diğer Dönen Varlıklar1.532.280 5.222.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar14a 1.532.280 5.222.077ARA TOPLAM677.674.773 196.466.456Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar11 1.803 6.403TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR677.676.576 196.472.859DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Diğer Alacaklar94.581 94.581İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 94.581 94.581Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Maddi Duran Varlıklar9 527.191.516 516.996.274Arazi ve Arsalar9.471.501 9.471.501Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri22.135.362 23.195.727Binalar153.318.882 156.564.797Tesis, Makine ve Cihazlar311.336.524 280.733.792Taşıtlar113.516 168.163Mobilya ve Demirbaşlar2.110.551 2.377.804Yapılmakta Olan Yatırımlar28.705.180 44.484.490Kullanım Hakkı Varlıkları10 3.363.771 4.741.699Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.975 45.391Bilgisayar Yazılımları3.839 33.260Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.136 12.131Peşin Ödenmiş Giderler2.663.179 6.718.791İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13b 2.663.179 6.718.791Ertelenmiş Vergi Varlığı17b 24.805.453 62.389.740Diğer Duran Varlıklar0 13.024.147İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar14b 0 13.024.147TOPLAM DURAN VARLIKLAR558.134.475 604.010.623TOPLAM VARLIKLAR1.235.811.051 800.483.482KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar208.758.754 74.303.809İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar30.292.781 30.312.260Banka Kredileri5 30.292.781 30.312.260İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar178.465.973 43.991.549Banka Kredileri5 178.465.973 43.991.549Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.214.757 25.239.893İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0Banka Kredileri0 5 0 21.094.045Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 5.214.757 4.145.848Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar204.191.726 101.547.308İlişkili Taraflara Ticari Borçlar23 83.217.305 10.648.696İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6b 120.974.421 90.898.612Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 3.088.871 1.755.329Diğer Borçlar0 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlarİlişkili Olmayan Taraflara Diğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)41.134.625 1.013.556İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16 41.134.625 1.013.556Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar3.521.501 3.108.904Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar12a 3.521.501 3.108.904Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler7.088.582 1.404.910İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler14c 7.088.582 1.404.910ARA TOPLAM472.998.816 208.373.709TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER472.998.816 208.373.709UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar16.357.276 16.646.752İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0Banka Kredileri0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar16.357.276 16.646.752Banka Kredileri5 0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 16.357.276 16.646.752Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Diğer Borçlar0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler0 0Türev Araçlar0 0Devlet Teşvik ve Yardımları0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 0Uzun Vadeli Karşılıklar14.177.616 8.786.386Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar12b 12.455.018 7.090.368Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar12c 1.722.598 1.696.018Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER30.534.892 25.433.138TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER503.533.708 233.806.847ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar732.277.343 566.676.635Ödenmiş Sermaye18 400.000.000 400.000.000Sermaye Düzeltme Farkları16.732.078 16.732.078Paylara İlişkin Primler (İskontolar)3.202.771 3.202.771Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-4.898.148 -2.540.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.898.148 -2.540.972Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.898.148 -2.540.972Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler8.364.167 6.320.169Yasal Yedekler18 8.364.167 6.320.169Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları122.918.591 66.076.129Net Dönem Karı veya Zararı185.957.884 76.886.460TOPLAM ÖZKAYNAKLAR732.277.343 566.676.635TOPLAM KAYNAKLAR1.235.811.051 800.483.482Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 882.248.119 297.142.770 417.188.532 98.081.559Satışların Maliyeti19 -630.651.870 -241.919.547 -297.194.526 -79.966.628TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)251.596.249 55.223.223 119.994.006 18.114.931Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)251.596.249 55.223.223 119.994.006 18.114.931Genel Yönetim Giderleri-12.868.760 -7.533.234 -4.976.493 -2.051.184Pazarlama Giderleri-1.481.050 -1.123.852 -574.237 -299.913Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20a 16.750.389 7.920.708 4.628.042 416.042Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20b -12.563.502 -4.564.087 -2.327.572 -1.029.180ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)241.433.326 49.922.758 116.743.746 15.150.696Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21 7.545.643 39.883.357 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)248.978.969 89.806.115 116.743.746 15.150.696Finansman Gelirleri22a 7.124.222 1.054.212 4.244.426 82.940Finansman Giderleri22b -31.971.726 -8.153.979 -11.017.130 -1.922.634SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)224.131.465 82.706.348 109.971.042 13.311.002Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.173.581 -2.679.323 -24.581.195 799.795Dönem Vergi (Gideri) Geliri0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17b -38.173.581 -2.679.323 -24.581.195 799.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)185.957.884 80.027.025 85.389.847 14.110.797DÖNEM KARI (ZARARI)185.957.884 80.027.025 85.389.847 14.110.797Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları185.957.884 80.027.025 85.389.847 14.110.797Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,46000000 0,20000000 0,21000000 0,04000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.357.176 -188.178 -1.299.354 -144.142Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)12b -2.946.470 -235.223 -1.624.192 -180.178Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler589.294 47.045 324.838 36.036Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17b 589.294 47.045 324.838 36.036Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi0 0 0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-2.357.176 -188.178 -1.299.354 -144.142TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)183.600.708 79.838.847 84.090.493 13.966.655Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları183.600.708 79.838.847 84.090.493 13.966.655http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075089BIST