***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 23.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2020 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri7 - 2020 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi10 - Denetçinin seçimi11 - 2020 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi12 - Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi13 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izin ve onaylara istinaden Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6 ve 11'inci maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması15 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığına Tamer SAKA'nın, Oy Toplama Memurluğuna Şerafettin KARAKIŞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3-Denetçi Raporları okundu.4-2020 yılına ait Finansal Tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5- Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan sürede görev yapmak üzere seçilen Umut ZENAR'ın üyeliği Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.6-Yönetim Kurulu üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.7-2020 yılı karının kullanım şekli belirlendi. Oluşan net dönem karının dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verildi.8-Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine Tamer SAKA, Hakan TİMUR, Burak Turgut ORHUN, Umut ZENAR, Fatma Dilek YARDIM (Bağımsız) ve Yetik Kadri MERT (Bağımsız) 2023 faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2024 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar, üç yıl süre için görev yapmak üzere seçildi.9- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.10- Şirketin 2021 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi firmasına yaptırılmasına karar verildi.11- 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.12- 2021 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 500.000 TL olarak belirlenmesine karar verildi.13-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.14- Esas Sözleşmenin 6 ve 11'inci maddelerine ilişkin tadil tasarısı onaylandı.15-Dilek ve Temenniler ifade edilerek toplantı erdirildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 22.04.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 23 Mart 2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931056BIST