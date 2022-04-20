***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuçlarının TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.02.2022Genel Kurul Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-Gündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2021 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2021 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul'un onayına sunulması6 - 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri7 - 2021 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi11 - Şirketin 2022 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi12 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi13 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AFYON 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 AFYON 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Mart 2022 tarihinde saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığı'na Şerafettin KARAKIŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ersin KAPLAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Vecih YILMAZ'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3-Denetçi Raporları okundu.4-2021 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5-Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan seçimler Genel Kurul onayına sunuldu ve onaylandı.6-Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.7--2021 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. 2021 yılı dağıtılabilir karından brüt 18.000.000.- TL olmak üzere %4,50 (brüt), %4,05 (net) oranında kâr payının 31/03/2022 tarihinden itibaren nakden dağıtılmasına karar verildi. 8- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.9- Şirketin 2022 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine karar verildi.10- 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.11- 2022 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 1.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.12-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.13-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 20.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin 29 Mart 2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20 Nisan 2022 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022327BIST