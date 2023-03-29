***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuç BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022Karar Tarihi 01.03.2023Genel Kurul Tarihi 29.03.2023Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2023Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2022 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi8 - Denetçinin seçimi9 - 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi10 - Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi11 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi12 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AFYON 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 AFYON-2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 29 Mart 2023 tarihinde saat 10:00'da Sabancı Center Kule:2 4.Levent - İSTANBUL adresinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.1- Toplantı Başkanlığı'na Şerafettin KARAKIŞ'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ersin KAPLAN'ın, Tutanak Yazmanlığına Mustafa AYDIN'ın seçilmelerine karar verildi ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.3-Denetçi Raporları okundu.4-2022 yılına ait finansal tablolar okundu, müzakere edildi ve tasdik edildi.5-Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.6--2022 yılının karının kullanım şekli görüşüldü. Şirketimizin 400.000.000,00 TL tutarında sermayesini temsil eden pay sahiplerine brüt %20 oranında 80.000.000,00 TL nakit kar payı dağıtılması ve ödemelere 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren başlanmasına karar verildi.7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri belirlendi.8- Şirketin 2023 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve ilgili mevzuat kapsamındaki faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Mali Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin seçilmesine karar verildi.9- 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi ve onaylandı.10- 2023 yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Şirket vergi öncesi karının % 5'i (yüzde beşi) ve/veya 25.000.000.- TL olarak belirlenmesine karar verildi.11-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.12-Dilek ve Temenniler kapsamında söz alan pay sahipleri görüş ve taleplerini ifade ettiler. Soruları yanıtlandı ve toplantı sona erdirildi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - TutanakEK: 2 AFYON ÇİMENTO OLAĞAN GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129534BIST