***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı Tarihi ve Gündeminin TespitiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 26.03.2024Genel Kurul Tarihi 25.04.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres Sabancı Center Kule:2, 4.Levent-İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması2 - 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi3 - 2023 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması4 - 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki5 - 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri6 - 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi9 - Denetçinin seçimi10 - Şirket Esas Sözleşmesinin 24'üncü maddesinde yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki11 - Şirket Kâr Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliğin müzakeresi ve tasdiki12 - 2024 yılı hesap dönemi için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımı konusunda yetki verilmesinin müzakeresi ve tasdiki13 - 2023 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi16 - Dilek ve TemennilerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 AFYON 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI.pdf - İlan MetniEK: 2 AFYON-2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 ONAYLI ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262837BIST