***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
31.01.2020 18:31
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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İlişkili Taraf İşlemleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. maddesi kapsamında Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.
Bu kapsamda, Şirket'in 2020 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 31 Ocak 2020 tarih ve 281 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP' ta duyurulmasına karar verilmiştir. Buna göre
a. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2019 yılında Enerjisa İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2020 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
b. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2019 yılında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gerçekleştirdiği klinker ve dökme çimento satış işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2020 yılında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki dökme çimento satışları Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816384
BIST
18:05119.140
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -709,57
|Açılış
|: 120.096
|
|Önceki Kapanış
|: 119.850
|
120.318
En Düşük
119.140
18:055,9855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0096
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9760
|
5,9866
En Düşük
5,9643
18:056,6398
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0425
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5840
|
6,6398
En Düşük
6,5781
18:05305,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,25
|Açılış
|: 305,62
|
|Önceki Kapanış
|: 303,02
|
305,87
En Düşük
301,88
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|18,72
|21.643.212
|% 20,00
|
|RYSAS
|7,08
|11.933.241
|% 20,00
|
|RYGYO
|6,49
|4.784.687
|% 19,96
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|HUBVC
|30,80
|18.819.776
|% 19,94
|
|PINSU
|3,05
|45.055.379
|% -10,03
|
|EGCYH
|0,45
|444.227
|% -10,00
|
|BURVA
|13,05
|909.697
|% -9,69
|
|EKIZ
|1,31
|153.651
|% -9,66
|
|SALIX
|7,49
|35.428
|% -8,66
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|THYAO
|13,68
|1.412.080.735
|% -1,08
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ASELS
|23,46
|530.679.792
|% -0,85
|
|SISE
|5,56
|3.010.456.362
|% 12,10
|
|ODAS
|2,12
|441.439.221
|% 4,43
|
|SODA
|6,65
|1.288.799.588
|% 2,62
|
|TRKCM
|4,03
|710.779.655
|% 19,94
|
|ISGYO
|1,88
|316.666.150
|% 2,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8759
|7,9154
|% 0,97
|
|Frank
|6,1879
|6,2252
|% 0,83
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.587
|1.587
|9,65
|
|Altın Gr.
|306
|306
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.010
|2.040
|2,00
|
|Tam
|2.004
|2.054
|4,62
|
|Yarım
|968
|993
|2,23
|
|Çeyrek
|486
|497
|1,12
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|56,55
|56,55
|-0,78
|
Seans Raporu
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -251, 76 kaybederek (% -0.22 ) 113, 475
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Bu seansda işlem gören 317 hisse senedinden 176 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 29 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem