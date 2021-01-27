***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10 uncu maddesi gereğince, Şirketimiz ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının %10'una veya daha fazlasına ulaşacağının öngörülmesi durumunda işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması ve raporun veya sonucunun açıklanması gerekmektedir.Bu kapsamda, Şirketimizin 2021 hesap döneminde "İlişkili Taraflarla Yapılması Planlanan İşlemler" hakkında hazırlanan rapor, Yönetim Kurulumuzun 27 Ocak 2021 tarihli ve 316 sayılı kararı uyarınca incelenerek kabul edilmiş ve raporun sonuç bölümünün KAP'ta duyurulmasına karar verilmiştir.Buna görea. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2020 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapmış olduğu elektrik enerjisi alım işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2021 yılında Enerjisa Elektrik Enerjisi Toptan Satış A.Ş. ile yapacağı işlemler, Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.b. Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2020 yılında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gerçekleştirdiği dökme çimento satış işlemleri, piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olarak gerçekleştirmiştir. Aynı şekilde Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.'nin 2021 yılında Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gerçekleştireceği yaygın ve süreklilik arz eden nitelikteki dökme çimento satışları Şirket bütçesinde planlanan çerçevede emsallerine ve piyasa koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905083BIST