***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.02.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/434 sayılı toplantısında, Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.3941 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836916BIST