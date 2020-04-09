***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
09.04.2020 15:28
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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27.02.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2020 tarih ve 19/434 sayılı toplantısında, Şirketimizin bedelli sermaye artırımına ilişkin izahnamesi onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/04/2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.3941 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836916
BIST
17:2895.513
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|17,93
|3.144.237
|% 10,00
|
|DOCO
|347,60
|65.841.901
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|8.980.376
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.247.311
|% 10,00
|
|CELHA
|8,14
|4.909.231
|% 10,00
|
|SALIX
|4,20
|71.936
|% -8,70
|
|IHEVA
|2,46
|88.672.867
|% -7,52
|
|EGCEY
|0,42
|537.366
|% -6,67
|
|INFO
|5,42
|26.592.492
|% -4,91
|
|TIRE
|7,31
|23.775.599
|% -3,56
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|THYAO
|9,73
|878.806.772
|% 1,35
|
|ASELS
|25,20
|813.544.914
|% 0,80
|
|PGSUS
|45,12
|612.774.729
|% 5,67
|
|GSRAY
|2,65
|878.816.365
|% 5,16
|
|YKBNK
|1,99
|539.529.381
|% 5,29
|
|GARAN
|8,37
|1.514.987.234
|% 6,35
|
|ECILC
|4,55
|578.146.018
|% 6,06
|
|TSPOR
|4,04
|482.788.240
|% 9,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2750
|8,3165
|% -0,98
|
|Frank
|6,8596
|6,9009
|% -1,07
|
|Riyal
|1,7677
|1,7765
|% -1,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.672
|26,45
|
|Altın Gr.
|360
|360
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,25
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,29
|0,03
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|B. Petrol
|34,48
|34,48
|1,64
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