***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 27.01.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 450.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısındaKayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve 450.000.000 (dörtyüzellimilyon) TL'lik kayıtlı sermaye tavanının artırılarak 800.000.000.-(sekizyüzmilyon) TL olarak belirlenmesiYönetim Kurulu toplantılarının elektronik ortamda düzenlenebilmesine imkan tanınmasıamacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6 ve 11'inci maddelerinde değişiklik yapılması kararlaştırılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Afyon Çimento Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905085BIST