***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiBurak Turgut ORHUN-Yönetim Kurulu Başkanı (İcracı), Umut ZENAR-Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı)Yönetim kurulu başkanının adıBurak Turgut ORHUNKadın üyelerin sayısı ve oranı1 Kişi olup, oranı %17'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936411BIST