***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2
02.12.2022 20:14
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler
Bildirim İçeriği
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) Fatma Dilek YARDIM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee) Yetik Kadri MERT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Fatma Dilek YARDIM Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Yetik Kadri MERT Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Yetik Kadri MERT Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Fatma Dilek YARDIM Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Mustafa AYDIN Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084108
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
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|Önceki Kapanış
|: 5.046
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5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6267
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 18,7150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6930
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18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6287
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0123
|Açılış
|: 19,5500
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|Önceki Kapanış
|: 19,5900
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19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.075,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -5,01
|Açılış
|: 1.075,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|YYAPI
|2,20
|267.075.063
|% -9,84
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6203
|18,6353
|% 0,01
|
|Euro
|19,6012
|19,6230
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,8299
|22,9444
|% 0,37
|
|Frank
|19,7900
|19,9092
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9404
|4,9652
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|-7,52
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.202
|7.277
|3,00
|
|Yarım
|3.493
|3.557
|1,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.778
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,11
|23,13
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|13,88
|13,91
|0,25
|
|B. Petrol
|86,96
|86,96
|0,08
|
Seans Raporu
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