***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 18:21
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 23.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapılmış ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak Tamer SAKA'nın, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak Hakan TİMUR' un görevlendirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831541
BIST
18:0584.246
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -1.549,62
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
18:056,5672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0066
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5672
En Düşük
6,5553
18:057,0435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,0484
En Düşük
7,0232
18:05327,88
En Yüksek
|Değişim
|: 3,82%
|| 12,05
|Açılış
|: 327,82
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|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
329,96
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|14,52
|155.921.911
|% 10,00
|
|DEVA
|9,35
|59.422.852
|% 10,00
|
|HUBVC
|13,64
|118.715.467
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.611.456
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|47.441
|% 10,00
|
|GRNYO
|0,90
|4.441.873
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|22.095
|% -10,00
|
|RALYH
|7,11
|2.091
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|114.375
|% -9,99
|
|MERIT
|11,29
|8.561
|% -9,97
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|ASELS
|20,80
|604.763.100
|% -2,80
|
|THYAO
|7,71
|492.975.904
|% -3,38
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|AKBNK
|5,36
|294.502.787
|% -2,90
|
|GARAN
|6,91
|1.534.925.261
|% -7,37
|
|YKBNK
|1,77
|356.056.297
|% -5,85
|
|IHLGM
|0,69
|73.772.345
|% -8,00
|
|ISFIN
|2,74
|290.970.140
|% -9,87
|
|ODAS
|1,16
|107.612.824
|% -4,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5399
|7,5777
|% -0,87
|
|Frank
|6,6405
|6,6805
|% 0,33
|
|Riyal
|1,7422
|1,7509
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.553
|1.553
|-0,52
|
|Altın Gr.
|328
|328
|11,99
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,24
|13,27
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,79
|2,80
|0,14
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|B. Petrol
|27,51
|27,51
|0,53
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