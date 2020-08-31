***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyesi Ülkü ÖZCAN'ın 31.08.2020 tarihi itibariyle istifası görüşülmüş ve neticesinde istifası kabul edilmiştir. Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan görüşmeler sonucunda, 01.09.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak ve kalan süreyi tamamlamak üzere Umut ZENAR'ın seçilmesine ve bu hususun ilk Genel Kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871899BIST