***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaKurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 22 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda, Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in Şirketimizin 23.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912491BIST