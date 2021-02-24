***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2021 21:27
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Kurumsal Yönetim (Aday Gösterme) Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 22 Şubat 2021 tarihli tavsiye kararı doğrultusunda, Fatma Dilek YARDIM ve Yetik Kadri MERT'in Şirketimizin 23.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday göstermelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912491
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
|| -34,84
|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
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1.523
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1.483
18:057,1579
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
7,0712
18:058,6999
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En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1517
|7,1579
|% 0,74
|
|Euro
|8,6910
|8,6999
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,0788
|10,1294
|% 0,80
|
|Frank
|7,8645
|7,9119
|% 0,57
|
|Riyal
|1,9047
|1,9143
|% 0,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-5,45
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,83
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,77
|27,80
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,07
|
|B. Petrol
|65,99
|65,99
|1,51
|