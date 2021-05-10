***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer SAKA'nın istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 12.05.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935965BIST