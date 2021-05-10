***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.05.2021 18:42
***AFYON*** AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tamer SAKA'nın istifası ile boşalacak Yönetim Kurulu Üyeliğine, 12.05.2021 tarihinden geçerli olacak şekilde, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmak üzere Sn. Gökhan EYİGÜN'ün seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935965
BIST
18:051.461
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 19,57
|Açılış
|: 1.449
|
|Önceki Kapanış
|: 1.441
|
1.462
En Düşük
1.448
18:058,2638
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2828
En Düşük
8,2246
18:0510,0619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0351
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0854
En Düşük
10,0015
18:05488,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,95
|Açılış
|: 488,74
|
|Önceki Kapanış
|: 484,79
|
490,11
En Düşük
484,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BJKAS
|10,12
|156.975.219
|% 10,00
|
|INVEO
|132,00
|106.797.237
|% 10,00
|
|AYES
|24,20
|4.593.525
|% 10,00
|
|YONGA
|28,42
|1.850.284
|% 9,98
|
|KARTN
|66,20
|189.574.597
|% 9,97
|
|VAKFN
|13,99
|4.528.493
|% -9,97
|
|EKIZ
|7,52
|969.959
|% -9,94
|
|AYEN
|6,00
|86.786.069
|% -8,54
|
|JANTS
|76,90
|198.409.282
|% -6,90
|
|PEKGY
|1,29
|63.752.612
|% -6,52
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|THYAO
|13,37
|1.222.702.786
|% 2,93
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|KOZAL
|128,50
|930.461.241
|% -0,54
|
|YKBNK
|2,15
|521.721.053
|% 0,94
|
|GARAN
|7,83
|1.707.234.968
|% 1,42
|
|EKGYO
|1,92
|413.565.122
|% 4,35
|
|PETKM
|6,61
|1.170.924.744
|% 1,23
|
|KRDMD
|8,71
|1.068.892.744
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2596
|8,2635
|% 0,36
|
|Euro
|10,0509
|10,0584
|% 0,32
|
|Sterlin
|11,6536
|11,7121
|% 1,50
|
|Frank
|9,1562
|9,2114
|% 0,58
|
|Riyal
|2,1972
|2,2082
|% 0,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.838
|6,62
|
|Altın Gr.
|489
|489
|4,04
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,40
|27,44
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,02
|
|B. Petrol
|68,37
|68,37
|0,09
|